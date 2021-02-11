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Эксперт назвал признаки опасных электронных писем 

Мир24 и ещё 1 4 часа назад
Эксперт рассказал, как вычислить опасные электронные письма
Фото: Pixabay
Эксперт назвал признаки опасных электронных писем. В эфире телеканала «МИР 24» специалист по информационной безопасности Сергей Золотухин рассказал, как правильно читать подозрительную корреспонденцию.
«Любой человек может обратить внимание на то, что, возможно, в адресе письма заменена одна или две буквы, увидеть какие-то подозрительные элементы. Например, если в письме вас не называют по имени, скорее всего, это письмо не для вас. Можно посмотреть наличие телефонов, обратной связи. В конце концов, в поисковой системе ввести запрос, посмотреть, существует такая компания или нет, посмотреть элементы оформления — иногда с ошибками, иногда неправильно отформатировано, иногда плохого качества картинки вставляют», — сказал он.
В момент получения и открытия, добавил эксперт, письмо неопасно. Вредоносная программа на компьютер или гаджет может установиться после просмотра вложенного файла или перехода по ссылке.
«Злоумышленники вкладывают в письмо или файл, в котором содержится вредоносная программа, которую нужно запустить, чтобы что-то произошло на вашем компьютере, либо размещают ссылку на внешний ресурс — это более безопасно, менее подозрительно. И уже на внешнем ресурсе вы переходите еще на один сайт или вас заставляют что-то скачать, запустить — заражение происходит в этот момент», — добавил Сергей Золотухин.
Он посоветовал обращать внимание на имя отправителя — часто злоумышленники подделывают его. Технически грамотный человек, сказал эксперт, может посмотреть свойства письма и заголовки, чтобы увидеть, от кого на самом деле оно пришло.
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