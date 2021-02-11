Эксперт рассказал, как вычислить опасные электронные письма

Эксперт назвал признаки опасных электронных писем. В эфире телеканала «МИР 24» специалист по информационной безопасности Сергей Золотухин рассказал, как правильно читать подозрительную корреспонденцию.

«Любой человек может обратить внимание на то, что, возможно, в адресе письма заменена одна или две буквы, увидеть какие-то подозрительные элементы. Например, если в письме вас не называют по имени, скорее всего, это письмо не для вас. Можно посмотреть наличие телефонов, обратной связи. В конце концов, в поисковой системе ввести запрос, посмотреть, существует такая компания или нет, посмотреть элементы оформления — иногда с ошибками, иногда неправильно отформатировано, иногда плохого качества картинки вставляют», — сказал он.

В момент получения и открытия, добавил эксперт, письмо неопасно. Вредоносная программа на компьютер или гаджет может установиться после просмотра вложенного файла или перехода по ссылке.

«Злоумышленники вкладывают в письмо или файл, в котором содержится вредоносная программа, которую нужно запустить, чтобы что-то произошло на вашем компьютере, либо размещают ссылку на внешний ресурс — это более безопасно, менее подозрительно. И уже на внешнем ресурсе вы переходите еще на один сайт или вас заставляют что-то скачать, запустить — заражение происходит в этот момент», — добавил Сергей Золотухин.