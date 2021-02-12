Зачем в СССР делали холодильники с замком 

Наверняка до сих пор у кого-нибудь на даче или в деревне стоит старый советский холодильник. Рабочий! Техника ведь тогда делалась практически на века. А, быть может, кто-то еще помнит агрегаты с замочной скважиной в ручке. О том, для чего в Советском Союзе холодильники закрывали на ключ, читайте в материале «Рамблера».

Спойлер: нет, не для советских красоток, желающих похудеть и запирающих холодильник на замок после 18:00. Хотя, надо сказать, идея-то неплохая. Но причина была вовсе не в этом.

Во-первых, особенно популярны холодильники с замками были в коммунальных квартирах. Особенно, если отношения с соседями не заладились. Запирающийся на ключ агрегат «отвечал» за сохранность продуктов. Повернув ключик в замочной скважине холодильника, можно было оставаться спокойным за то, что соседи не сумеют полакомиться вашей едой.

Спрятать в холодильнике можно было не только продукты. Нередко агрегаты с замками использовали в качестве своеобразных сейфов. Уезжая, люди убирали ценные вещи в холодильник, запирали его, а ключ увозили с собой.