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Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео 

Lenta.ru 4 часа назад
Устроившая охоту рядом с купающейся семьей акула попала на видео
Фото: Lenta.ru
Акула устроила охоту в 20 метрах от купающейся семьи в австралийской местности Уорамбул в пригороде Сиднея, штат Новый Южный Уэльс. На видео с хищной рыбой обратило внимание издание Daily Mail.
Днем в четверг, 11 февраля, Эндрю Инглиш (Andrew English) приехал с семьей на отдых к заливу Порт-Хакинг. Жена и дочь австралийца купались на отмели. Неожиданно семья заметила огромную акулу.
Семья выбралась на берег и продолжила наблюдать за акулой с безопасного расстояния. Они сняли хищницу на видео. Несмотря на опасность встречи с акулой, им понравилось это зрелище. «Здорово увидеть акулу так близко», — пояснил Инглиш.
Двухметровая хищная рыба устроила охоту под водой в 20 метрах от людей. «Похоже, она охотилась на мелкую рыбу, и мы ее абсолютно не интересовали», — сказал австралиец.
Ранее сообщалось, что в прибрежных водах пляжа Эхоп, Новая Зеландия, девушка запечатлела, как купальщик сбежал от двух подплывших к берегу акул. На кадрах видно, как он вынырнул из воды и, услышав испуганные крики отдыхающих и их детей, устремился к берегу.
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