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Coca-Cola начнет продавать напитки по-новому 

Lenta.ru 4 часа назад
Coca-Cola будет продавать напитки в бумажной бутылке
Фото: Lenta.ru
Компания Coca-Cola начнет продавать напитки в бумажной бутылке. Тест новой упаковки начнется этим летом, пишет BBC.
Прототип бумажной бутылки создала датская Paper Bottle Company. Она содержит тонкий пластиковый вкладыш, но компания стремится создать стопроцентно перерабатываемую бутылку без пластика. Coca-Cola разольет свой напиток Adez в две тысячи бутылок от Pobaco. Сначала они будут продаваться через розничную сеть в Венгрии.
Ранее сообщалось, что Coca-Cola, PepsiCo и Nestlé стали мировыми лидерами по загрязнению планеты пластиком. Около 15 тысяч волонтеров нашли и проанализировали выброшенный пластик в 55 странах. Мусор от продукции Coca-Cola обнаружили в 51 из 55 стран.
В октябре стало известно, что Coca-Cola решила закрыть 200 своих брендов, то есть почти половину от всего портфеля. Компания откажется от выпуска диетического напитка на основе колы Tab, кокосовой воды Zico, сока Odwalla и ряда региональных брендов.
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Истории , Coca-Cola
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