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«Мы заставим их почувствовать, что мы важны» 

Lenta.ru 4 часа назад
«Мы заставим их почувствовать, что мы важны»
Фото: Reuters
Американская молодежь год от года левеет, и ковид лишь усилил этот перекос: миллениалов и зумеров все больше задевает растущее неравенство, все больше возмущает, что ограниченная группа людей поделила между собой неограниченное богатство. И они начинают партизанскую войну: сначала трейдеры с Reddit проучили «алчные хеджфонды», а теперь тысячи пользователей TikTok призывают «есть богатых». Что означает этот призыв и как он появился — в материале «Ленты.ру».

Зачем простым людям есть богатых

«Есть богатых» не буквально, но как бы отнимать куски их богатства, потребовала молодой маркетолог Джина Болонья (Gina Bologna). Ролик в ее малопопулярном по меркам TikTok аккаунте (около 21 тысячи подписчиков) посмотрели больше трех миллионов человек — на эту аудиторию девушка транслировала простую идею: чтобы лишить инфлюэнсеров неадекватно больших денег, от них нужно просто отписаться.
«Я знаю, что богатых испугала история с GameStop. Хотите напугать их еще немножечко?» — спрашивает аудиторию Джина и объясняет: именно число подписчиков определяет уровень доходов Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и других знаменитостей, чья популярность взлетела благодаря соцсетям. «Может, вы их и правда любите, но вы должны отписаться. Именно так мы съедим богатых. Мы заставим их почувствовать, что мы не менее важны, чем они», — призвала Джина.

В начале года пользователи Reddit стали участниками биржевой революции. Все началось с того, что один из участников сообщества частных трейдеров WallStreetBets на Reddit написал пост, в котором объявил, что на Уолл-стрит уверены, что сеть магазинов видеоигр GameStop умирает. В результате миллионы частных инвесторов стали скупать ценные бумаги, и за несколько дней они подскочили в цене от 10 до 400 долларов. В результате атаки профессиональные игроки потеряли миллиарды долларов, а ряд фондов закрылся

Чуть позже Джина объяснила, что не обязательно отписываться от всех селебрити — можно остаться с теми, кто «приносит вам радость». А вот от и без того состоятельного Джеффа Безоса (глава Amazon и самый богатый человек в мире) нужно держаться подальше даже в виртуальном пространстве. «Ему вообще не нужно наше внимание, но у него все еще 2,7 миллиона подписчиков в Instagram!» — возмутилась девушка.
На клич Болоньи откликнулись тысячи пользователей TikTok, недовольных тем, что и без того богатые при их попустительстве богатеют. Сейчас на платформе опубликовано множество роликов под тегом #eattherich, общее число их просмотров превышает 335 миллионов. Авторы на разный манер продвигают идею о том, что хватит кормить богатеев, которые давно потеряли связь с простыми людьми. Пришло время опустить их на землю, а потом — съесть.
Cлоган «Ешь богатых» имеет большую историю. Его используют как девиз те, кто недоволен растущим разрывом между самыми богатыми людьми и простыми смертными. Эту фразу вычленили из сильно сокращенной фразы Жан-Жака Руссо, философа, выступавшего за идею всеобщего социального равенства: «Когда людям будет нечего есть, они начнут есть богатых» (When the people shall have nothing more to eat, they will eat the rich)».
Слова Руссо в своей речи в 1793 году процитировал Пьер Гаспар Шометт (Pierre Gaspard Chaumette), прокурор Парижской коммуны, управлявшей столицей Франции. Он обращался не к аристократии, а к торговцам на рынках, которые продавали плохой товар по завышенной цене, при том что доступ к качественному продовольствию оставался только у самых богатых.
Фраза «Ешь богатых» в XX веке нашла свое место в массовой культуре. Песни с таким названием записали группы Aerosmith и Motorhead. Eat the Rich в исполнении Motorhead стала саундтреком к одноименной британской черной комедии 1987 года. Ее герой — официант элитного ресторана «Ублюдки», страдающий от презрения клиентов и управляющего. Его увольняют за грубость; бедный и голодный, он восстает против системы и наказывает обидчиков.
@kimkardashian
В соцсетях лозунг приобрел популярность несколько лет назад. Пользователи в шутку отмечают, что основатель социализма Карл Маркс не заметил, что слово «буржуазия» очень трудно произносится, тогда как короткое Eat the rich пусть плакатно, но емко отображает суть социализма.

Бедные беднеют, богатые богатеют

В октябре 2019-го, согласно результатам опроса, опубликованного Axios, 50 процентов американских миллениалов и 51 процент зумеров негативно относились к капитализму, причем эти показатели выросли по сравнению с 2018-м. Половина респондентов выражала обеспокоенность тем, что экономическая система страны работает не за, а против них. Авторы указывали, что такие мысли возникали у представителей новых поколений чаще, чем у старших: миллениалы и зумеры выросли в капиталистической стране, в которой уровень неравенства бьет рекорды и продолжает расти. В такой ситуации все больше молодых американцев начали обращаться к левым идеям.
С пандемией коронавируса разрыв между бедными и богатыми стал еще более явным, пишет Business Insider, усугубился и кризис в среде миллениалов. «Эпидемия увеличивает экономическое неравенство. Некоторые миллениалы не были затронуты кризисом, в то время как другие переживают шок от потери работы, проблем со здоровьем, ростом трат на содержание детей», — отмечает демограф Кристин Перчески (Christine Percheski).
Джина Болонья, с которой начался стремительный рост движения «Ешь богатых», в переписке с Newsweek сказала, что мир находится в дисбалансе и дисгармонии, и также указала на пугающий уровень неравенства в США. «Мы заслуживаем быть свободными людьми и не заслуживаем работать за деньги, на которые невозможно жить», — заявила блогерша.
Интересы людей сейчас не имеют никакого значения, считает Джина. А значит, люди должны напомнить, что они — сила. Блогерша предложила конкретный вариант: ударить по знаменитостям отпиской. «Многие инфлюэнсеры стали инфлюэнсерами только потому, что имеют завидные условия жизни, в то время как большинство людей не могут удовлетворить даже базовые потребности. Как мы вообще можем считать нормальным то, что блогеры получают по 30 тысяч долларов за фотографию с каким-то продуктом, если других мы не можем накормить и обеспечить жильем?» — негодует Джина.

Будущее протеста

Масштабы заработков селебрити в социальных сетях действительно поражают. Так, актер Дуэйн Джонсон, у которого в Instagram 217 миллионов подписчиков, за одну рекламную публикацию в профиле может получить больше миллиона долларов — примерно 75 миллионов рублей по текущему курсу. Пост бывшей участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер, в 2019 году ставшей самой молодой миллиардершей в истории, стоит 986 тысяч долларов (73 миллиона рублей). Одна публикация самого популярного человека в Instagram — португальского футболиста Криштиану Роналду стоит чуть меньше — 889 тысяч долларов, или 65,7 миллиона рублей.
Кроме того, в 2020-м впервые появился рейтинг богатейших блогеров TikTok — соцсети, к которой поначалу никто не относился всерьез.

Лидер рейтинга, тиктокер Эддисон Рэй Истерлинг (Addison Rae Easterling), за год зарабатывает 5 миллионов долларов (369,6 миллиона рублей). А сестры Чарли и Дикси Д'Амелио в 2020 году совокупно получили почти 7 миллионов долларов (517,5 миллиона рублей)

Эти и другие звезды уже начали терять подписчиков в TikTok. Но способна ли подобная акция стать реальной угрозой для доходов селебрити? Джефф Безос вряд ли сильно пострадает от отписок в Instagram — у него все-таки есть Amazon. А что инфлюэнсеры?
По мнению Джея Бэра (Jay Baer), специалиста по диджитал-маркетингу, который консультирует крупные мировые бренды, серьезное влияние на доходы топовых блогеров окажет только отток миллионов пользователей. «Если говорить о Кайли Дженнер, то ее или ее маркетинговую команду может обеспокоить лишь потеря примерно 20 процентов подписчиков — то есть 40 миллионов человек», — отметил он. В реальности же Кайли Дженнер продолжает обрастать поклонниками — в среднем у нее ежедневно появляется 181 тысяча новых подписчиков.
В 2019 году Forbes признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире, но затем пересмотрел ее статус
Так что «съесть» хотя бы одного богатого у сторонников Джины Болоньи не выйдет. Впрочем, эта история, а также случай с GameStop, в очередной раз демонстрируют, что пользователи соцсетей способны объединяться против общего врага — в данном случае капитализма. И пусть нанести реальный урон инфлюэнсерам не получится, это может заставить людей иначе взглянуть на свое времяпрепровождение и решить, стоит ли бездумно тратить время на разглядывание фотографий роскошной жизни знаменитостей.
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Истории , Джефф Безос , Дуэйн Джонсон , Криштиану Роналду , Карл Маркс , Ким Кардашьян , Amazon , Newsweek , Forbes , Lenta.ru
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