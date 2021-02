«Мы заставим их почувствовать, что мы важны» 

Американская молодежь год от года левеет, и ковид лишь усилил этот перекос: миллениалов и зумеров все больше задевает растущее неравенство, все больше возмущает, что ограниченная группа людей поделила между собой неограниченное богатство. И они начинают партизанскую войну: сначала трейдеры с Reddit проучили «алчные хеджфонды», а теперь тысячи пользователей TikTok призывают «есть богатых». Что означает этот призыв и как он появился — в материале «Ленты.ру»

Зачем простым людям есть богатых

«Есть богатых» не буквально, но как бы отнимать куски их богатства, потребовала молодой маркетолог Джина Болонья (Gina Bologna). Ролик в ее малопопулярном по меркам TikTok аккаунте (около 21 тысячи подписчиков) посмотрели больше трех миллионов человек — на эту аудиторию девушка транслировала простую идею: чтобы лишить инфлюэнсеров неадекватно больших денег, от них нужно просто отписаться.

«Я знаю, что богатых испугала история с GameStop . Хотите напугать их еще немножечко?» — спрашивает аудиторию Джина и объясняет: именно число подписчиков определяет уровень доходов Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и других знаменитостей, чья популярность взлетела благодаря соцсетям. «Может, вы их и правда любите, но вы должны отписаться. Именно так мы съедим богатых. Мы заставим их почувствовать, что мы не менее важны, чем они», — призвала Джина.

В начале года пользователи Reddit стали участниками биржевой революции. Все началось с того, что один из участников сообщества частных трейдеров WallStreetBets на Reddit написал пост, в котором объявил, что на Уолл-стрит уверены, что сеть магазинов видеоигр GameStop умирает. В результате миллионы частных инвесторов стали скупать ценные бумаги, и за несколько дней они подскочили в цене от 10 до 400 долларов. В результате атаки профессиональные игроки потеряли миллиарды долларов, а ряд фондов закрылся

Чуть позже Джина объяснила, что не обязательно отписываться от всех селебрити — можно остаться с теми, кто «приносит вам радость». А вот от и без того состоятельного Джеффа Безоса (глава Amazon и самый богатый человек в мире) нужно держаться подальше даже в виртуальном пространстве. «Ему вообще не нужно наше внимание, но у него все еще 2,7 миллиона подписчиков в Instagram!» — возмутилась девушка.

На клич Болоньи откликнулись тысячи пользователей TikTok, недовольных тем, что и без того богатые при их попустительстве богатеют. Сейчас на платформе опубликовано множество роликов под тегом #eattherich, общее число их просмотров превышает 335 миллионов. Авторы на разный манер продвигают идею о том, что хватит кормить богатеев, которые давно потеряли связь с простыми людьми. Пришло время опустить их на землю, а потом — съесть.

Cлоган «Ешь богатых» имеет большую историю. Его используют как девиз те, кто недоволен растущим разрывом между самыми богатыми людьми и простыми смертными. Эту фразу вычленили из сильно сокращенной фразы Жан-Жака Руссо, философа, выступавшего за идею всеобщего социального равенства: «Когда людям будет нечего есть, они начнут есть богатых» (When the people shall have nothing more to eat, they will eat the rich)».

Слова Руссо в своей речи в 1793 году процитировал Пьер Гаспар Шометт (Pierre Gaspard Chaumette), прокурор Парижской коммуны, управлявшей столицей Франции. Он обращался не к аристократии, а к торговцам на рынках, которые продавали плохой товар по завышенной цене, при том что доступ к качественному продовольствию оставался только у самых богатых.

Фраза «Ешь богатых» в XX веке нашла свое место в массовой культуре. Песни с таким названием записали группы Aerosmith и Motorhead. Eat the Rich в исполнении Motorhead стала саундтреком к одноименной британской черной комедии 1987 года. Ее герой — официант элитного ресторана «Ублюдки», страдающий от презрения клиентов и управляющего. Его увольняют за грубость; бедный и голодный, он восстает против системы и наказывает обидчиков.

@kimkardashian

В соцсетях лозунг приобрел популярность несколько лет назад. Пользователи в шутку отмечают , что основатель социализма Карл Маркс не заметил, что слово «буржуазия» очень трудно произносится, тогда как короткое Eat the rich пусть плакатно, но емко отображает суть социализма.

Бедные беднеют, богатые богатеют

В октябре 2019-го, согласно результатам опроса , опубликованного Axios, 50 процентов американских миллениалов и 51 процент зумеров негативно относились к капитализму, причем эти показатели выросли по сравнению с 2018-м. Половина респондентов выражала обеспокоенность тем, что экономическая система страны работает не за, а против них. Авторы указывали, что такие мысли возникали у представителей новых поколений чаще, чем у старших: миллениалы и зумеры выросли в капиталистической стране, в которой уровень неравенства бьет рекорды и продолжает расти. В такой ситуации все больше молодых американцев начали обращаться к левым идеям.

С пандемией коронавируса разрыв между бедными и богатыми стал еще более явным, пишет Business Insider , усугубился и кризис в среде миллениалов. «Эпидемия увеличивает экономическое неравенство. Некоторые миллениалы не были затронуты кризисом, в то время как другие переживают шок от потери работы, проблем со здоровьем, ростом трат на содержание детей», — отмечает демограф Кристин Перчески (Christine Percheski).

Джина Болонья, с которой начался стремительный рост движения «Ешь богатых», в переписке с Newsweek сказала, что мир находится в дисбалансе и дисгармонии, и также указала на пугающий уровень неравенства в США. «Мы заслуживаем быть свободными людьми и не заслуживаем работать за деньги, на которые невозможно жить», — заявила блогерша.

Интересы людей сейчас не имеют никакого значения, считает Джина. А значит, люди должны напомнить, что они — сила. Блогерша предложила конкретный вариант: ударить по знаменитостям отпиской. «Многие инфлюэнсеры стали инфлюэнсерами только потому, что имеют завидные условия жизни, в то время как большинство людей не могут удовлетворить даже базовые потребности. Как мы вообще можем считать нормальным то, что блогеры получают по 30 тысяч долларов за фотографию с каким-то продуктом, если других мы не можем накормить и обеспечить жильем?» — негодует Джина.

Будущее протеста

Масштабы заработков селебрити в социальных сетях действительно поражают. Так, актер Дуэйн Джонсон , у которого в Instagram 217 миллионов подписчиков, за одну рекламную публикацию в профиле может получить больше миллиона долларов — примерно 75 миллионов рублей по текущему курсу. Пост бывшей участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер, в 2019 году ставшей самой молодой миллиардершей в истории, стоит 986 тысяч долларов (73 миллиона рублей). Одна публикация самого популярного человека в Instagram — португальского футболиста Криштиану Роналду стоит чуть меньше — 889 тысяч долларов, или 65,7 миллиона рублей.

Кроме того, в 2020-м впервые появился рейтинг богатейших блогеров TikTok — соцсети, к которой поначалу никто не относился всерьез.

Лидер рейтинга, тиктокер Эддисон Рэй Истерлинг (Addison Rae Easterling), за год зарабатывает 5 миллионов долларов (369,6 миллиона рублей). А сестры Чарли и Дикси Д'Амелио в 2020 году совокупно получили почти 7 миллионов долларов (517,5 миллиона рублей)

Эти и другие звезды уже начали терять подписчиков в TikTok. Но способна ли подобная акция стать реальной угрозой для доходов селебрити? Джефф Безос вряд ли сильно пострадает от отписок в Instagram — у него все-таки есть Amazon. А что инфлюэнсеры?

По мнению Джея Бэра (Jay Baer), специалиста по диджитал-маркетингу, который консультирует крупные мировые бренды, серьезное влияние на доходы топовых блогеров окажет только отток миллионов пользователей. «Если говорить о Кайли Дженнер, то ее или ее маркетинговую команду может обеспокоить лишь потеря примерно 20 процентов подписчиков — то есть 40 миллионов человек», — отметил он. В реальности же Кайли Дженнер продолжает обрастать поклонниками — в среднем у нее ежедневно появляется 181 тысяча новых подписчиков.

В 2019 году Forbes признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире, но затем пересмотрел ее статус

Так что «съесть» хотя бы одного богатого у сторонников Джины Болоньи не выйдет. Впрочем, эта история, а также случай с GameStop, в очередной раз демонстрируют, что пользователи соцсетей способны объединяться против общего врага — в данном случае капитализма. И пусть нанести реальный урон инфлюэнсерам не получится, это может заставить людей иначе взглянуть на свое времяпрепровождение и решить, стоит ли бездумно тратить время на разглядывание фотографий роскошной жизни знаменитостей.