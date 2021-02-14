Когда красноармейцы и американцы стреляли друг в друга в Великую Отечественную 

7 ноября 1944 года американская авиация совершенно неожиданно подвергла бомбардировке советскую военную колонну возле югославского города Ниш. Происшествие имело все шансы перерасти в полномасштабную войну.

Предыстория

Отношения между СССР и США накануне открытия Второго фронта не были ни дружественными, ни враждебными — в них присутствовало определенное напряжение. Следует вспомнить, что Соединенные Штаты одними из последних признали Советский Союз, при этом категорически возражая против вхождения в его состав Прибалтики.

Осторожность в отношениях между двумя странами не позволила им подписать полноценный союзный договор, какой, к примеру, был заключен между СССР и Великобританией. Впрочем, это никак не повлияло на соглашение по ленд-лизу: технику, вооружение, сырье и продовольственные товары американская сторона поставляла исправно.

Свои обязательства США выполняли и после открытия Второго фронта, однако боевые действия вели так, что от них в значительной степени страдало мирное население. Очень подозрительно выглядит бомбардировка американскими ВВС Белграда, которая пришлась на дни Православной Пасхи. Местных жителей тогда погибло в несколько раз больше чем немецких солдат.

По свидетельству очевидцев падающие бомбы «украшал» издевательский лозунг «Счастливой Пасхи!». Он был явно адресован югославам, а не немцам — их Протестантская Пасха уже прошла. В этом можно усмотреть и скрытый вызов Советам, чьим союзником был югославский лидер и коммунист Броз Тито.

Бой над Нишем

На фоне интенсивных и зачастую хаотичных бомбардировок европейских городов атаку американской авиацией советской колонны во главе с генерал-лейтенантом Григорием Котовым можно было назвать досадной случайностью и списать на издержки военного времени.

Но настораживают два факта. Во-первых, американское командование уже знало, что около Ниша нет немецких войск, во-вторых, «огонь по своим» был осуществлен в день годовщины Октябрьской революции. Очередная бомбардировка в праздник!Внизу размахивали красными знаменами, убеждая налетчиков, что это не немецкие войска, но американцы не видели или не хотели видеть. Жертвами авианалета стали 34 человека, в том числе и командир корпуса Котов, 39 солдат получили ранения, более 20 автомашин с грузами оказались сожжены.

В ответ на бомбардировку советским ПВО удалось сбить один американский самолет. Немедля два истребителя Як-3 и Як-9 поднялись навстречу «союзной» эскадрильи, за ними — еще шесть Як-9.

Командование установив «национальность» противника отдало приказ: «принять все меры к предотвращению столкновения в воздухе», однако после того как был сбит один из «Яков», советские истребители вступили в бой и в первой же атаке уничтожили два американских самолета. Среди летчиков был ас Александр Колдунов, который пытался жестами указать ведущему «Лайтнингу» (Lockheed P-38 Lightning) на ошибку — это, казалось, возымело успех.

Советские самолеты отвели американскую эскадрилью за горный хребет, однако очень скоро около 40 «Лайтнингов» возобновили атаку. Советские «Яки» снова отправились в сторону американских самолетов, произведя несколько предупредительных выстрелов из пушек и одну пулеметную очередь. Только тогда

Командование ВВС США по горячим следам было вынуждено извиняться пред советской стороной, называя происшедшее «досадным инцидентом». Их целью была немецкая колонна, шедшая из Греции в Триест. Американские ВВС ошиблись примерно на 400 километров! Однако вторая группа самолетов не должна была повторять ошибку первой, так как между ними поддерживалась радиосвязь. Но это лишь одна из загадок в этой странной истории.

Любопытны ответы американских пилотов, которые, по их мнению, действительно долго не видели советские опознавательные знаки. И только после слов полковника Эдвинсона «это русские, валим отсюда к черту!» эскадрилья ВВС США ушла от Ниша.

Один из американских летчиков с бахвальством вспоминал: «Мы остались без боеприпасов или почти без боеприпасов. Большой расход был при штурмовке колонны, иначе русским бы пришлось еще хуже. Сбили мы пять-семь русских „Яков“. Они были как „мессера“, но на нашей стороне были лучшая тактика и инициатива».

Итоги

Разумеется, результаты воздушного боя у американской и советской сторон разнятся. Американцы пишут о 4-х сбитых советских самолетах и 2-х — ВВС США, оба американских пилота по их сведениям погибли. Наша статистика говорит о 3-х потерянных «Яках» и двух погибших летчиках, при 5 сбитых «Лайтнингах».

Относительно инцидента над Нишем у советского командования было масса вопросов, однако расследование было прекращено — портить отношение с союзниками никто не хотел. Случись подобное в конце войны — все могло пойти по-другому.

Посол США в СССР Аверелл Гарриман принес извинения по поводу несчастного случая от имени президента Франклина Рузвельта и генерала армии Джорджа Маршалла . Гарриман предложил направить в штаб 3-го Украинского фронта американских представителей для координирования совместных действий ВВС. Сталин это предложение отверг, мотивируя уже установленной линией, разграничивавшей действия союзников.

Можно было бы забыть об инциденте над Нишем, если бы не две скорые встречи русских и американских самолетов.

17 апреля 1945 года Иван Кожедуб был атакован двумя «Мустангами» (North American P-51 Mustang) в небе над Берлином. Тем более странно, что это произошло после того, как советский летчик пытался защитить союзников от нападения «мессершмиттов». «Кому огня? Мне?!», — с негодованием тогда воскликнул русский ас. В считанные минуты оба «Мустанга» были сбиты — один взорвался в воздухе, другой чудом дотянул до советской территории. Выживший после боя «здоровенный негр» на вопрос «кто его сбил?» ответил — «Фокке Вульф» (немецкий истребитель). Однако не ясно, ошибся американский пилот или отказался признать победу русского летчика.

После проявки пленки ФКП воздушный бой удалось рассмотреть во всех подробностях. Командир дивизии Евгений Савицкий , отдав пленки Кожедубу, настрого приказал никому их не показывать, а потом добавил: «Эти победы — в счет будущей войны». Уже тогда советское командование воспринимало американцев как потенциального врага.

Взаимностью отвечали и американцы. Георгий Жуков сохранил нам высказывания командующего ВВС США Спаатса, который на одной из встреч с маршалом при обсуждении порядка полетов над советской зоной демонстративно возмутился: «Американская авиация всюду летала, и летала без всяких ограничений!».

В самом конце войны Кожедубу пришлось еще раз встретиться с бомбардировщиками американских ВВС. Тогда эскадрилья многомоторных гигантов, игнорируя предупредительные выстрелы, вошла в зону советской оккупации. Русский ас сбил три самолета — остальные обратились в бегство. Однако официальный список этими трофеями ему пополнить не разрешили. Командир полка Павел Чупиков то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что с американцами придется подраться очень скоро, и в первый день новой войны трофеи припишут задним числом.