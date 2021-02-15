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Как Танзания объявила себя свободной от коронавируса и перехитрила Европу 

Диана Товсепова 1 час назад
Восточноафриканская страна Танзания уже несколько месяцев "открыта" для туристов, в том числе из России. Интересно, что власти страны отрицают коронавирус на официальном уровне.
Как выяснил "Рамблер", к весне 2020 года в Танзании с 58 миллионами населения зарегистрировали 509 случаев коронавируса и 21 летальный исход. Однако уже к июню президент Джон Магуфули официально заявил, что болезнь в стране побеждена "благодаря Господу". При этом он порекомендовал использовать средства народной медицины, такие как корень имбиря, лечебные травы и паровые процедуры.
После этого заявления никакой статистики о коронавирусе в стране больше не ведется, а публичные комментарии на тему пандемии теперь запрещены. К декабрю 2020 года появились сообщения, что в стране растут заболевания пневмонией, однако чиновники местного минздрава заявили, что большинство случаев пневмонии с коронавирусом не связаны.
Позже граждан все же призвали носить маски, но "не из-за коронавируса, а для профилактики респираторных заболеваний".

Рука помощи

В январе 2021 года Еврсоюз выделил Танзании 27 миллионов Евро на борьбу с коронавирусом, покупку вакцин и средств безопасности.
Но после получения средств президент страны заявил об отказе от вакцинации, потому как не хочет, чтобы граждан "использовали в качестве подопытных кроликов".

"Мы должны уповать на бога, в первую очередь, при борьбе с этой опасной болезнью. Да, надо предпринимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от этой напасти, как советуют наши врачи. Но мы прожили больше года без вируса и справились как-то без этих масок, многие из вас их не носили", — заявил лидер Танзании Джон Магуфули.

Затем президент страны назвал вакцины опасными и усомнился в их эффективности.

"Если бы белые были способны создавать работающие вакцины, они бы уже нашли вакцину от СПИДа, рака и туберкулеза", — заявил президент.

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала позицию властей Танзании, однако министр здравоохранения Танзании Дороти Гваджима отметила, что у правительства есть "собственная процедура получения лекарств" и призвала граждан следить за личной гигиеной, пользоваться антисептиками и мыть руки.
О том, куда пошли средства от ЕС, власти пока не сообщали.
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Истории , Видео , Минздрав РФ , ЕС , ВОЗ
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