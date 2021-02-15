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Бывшие одноклассники оказались разлученными в детстве двойняшками 

Lenta.ru 2 часа назад
Бывшие одноклассники оказались разлученными в детстве двойняшками
Фото: Lenta.ru
Бывшие одноклассники из американского штата Индиана спустя несколько десятков лет узнали, что они — разлученные в детстве двойняшки. Об этом сообщает UPI.
Несколько лет назад 51-летняя Карен Уорнер (Karen Warner) узнала имя своей биологической матери после того, как руководство штата сделало открытыми данные об усыновлениях. Женщина с удивлением обнаружила, что у нее есть брат.
Американка пыталась найти его через сайты, посвященные усыновлению. «Поскольку у меня не было ни имени, ни какой-либо другой информации, все мои усилия не давали результата», — рассказала женщина.
Позже ей удалось добыть данные о голосовании, в которых содержалась информация о трех мужчинах, чьи даты рождения совпадали с днем ее появления на свет. Третьим в списке оказался Майк Джекмен (Mike Jackman), который был одноклассником Уорнер. Незадолго до этого открытия женщина связалась с ним на Facebook.
Уорнер написала Джекмену, что они могут быть близнецами. Тест ДНК подтвердил их родственную связь. «Это заполнило пустоту в моей жизни, о которой я даже не знал», — заявил Джекмен. Теперь брат и сестра разговаривают каждый день и встречаются по несколько раз в неделю.
Ранее сообщалось, что жительница Австралии в 53 года узнала о наличии у нее сотен братьев и сестер, живущих в разных странах мира. Все они были биологическими детьми гинеколога, который проводил искусственное оплодотворение ее матери.
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