«Весенние рисунки» и «черные жемчужины»: любовные традиции Китая 

Любовь никогда не была запретной темой в культуре Поднебесной, хотя отношение к ней, безусловно, отличается от привычных европейских норм.

«Весенние рисунки»

Как и соседи японцы, китайцы не чурались наглядных пособий, которые и называли «весенними рисунками». При этом нагота не вызывала никаких чувств у художников, а мужчины и женщины были нарисованы без всякого любования телом, с рыхлыми и непропорциональными телами.

Такие картинки создавались как инструкция, поэтому гораздо важнее было правильно изобразить позу, чем самого человека. Сами позы носили поэтические названия наподобие «Любящие ласточки» или «Драконы свиваются в петлю».

Кстати, существовали и глиняные фигурки на подобную тему. И рисунки, и скульптура ничего не говорили об эстетических предпочтениях китайцев и служили лишь прикладным пособием.

Китайский идеал: «золотые лотосы» и тонкая талия

Художники Поднебесной воспевали нарядно одетую женщину, вновь и вновь рисуя черноволосых красавиц с большими глазами и маленьким ртом, светлой кожей, с тонкой талией и плоской грудью. Поэтому ее туго стягивали с ранних лет, чтобы остановить рост.

Также поступали и со ступнями. Китайские мужчины обожали маленькие женские ступни. Чтобы достичь идеала, ноги девочкам уродовали с раннего детства, забинтовывая все пальцы, кроме большого. Идеальный размер ступни составлял 8 сантиметров. В результате девушки не могли нормально ходить и годами испытывали страшную боль.

От этой пытки были избавлены только дочери бедняков, которым предстояло много работать, и маньчжурских аристократов. Однако коренные китайцы относили к последним как к варварам, не способным постичь красоту маленькой ножки.

При этом многие мужчины любовались именно туго забинтованными ножками красавиц в красных туфельках или носках, сравнивая их с золотыми лотосами. Поэтому знатные китаянки предавались любви, не снимая обуви, чтобы не травмировать мужчин видом искалеченных ступней.

Кстати, о мужской красоте у китайцев тоже были необычные представления. Атлетические воины были не в почете, ценились худощавые фигуры работников интеллектуального труда. Китайская культура превозносила ученость, а не воинскую доблесть. Поэтому ее идеалом был чиновник или монах. Ну а солдатом, по мнению китайцев, мог стать каждый.

Язык тела

Китайские эротические трактаты подарили авторам любовных романов те самые изысканные эвфемизмы, с помощью которых описывали половые органы мужчин и женщин. Мужчины были обладателями «боевых палиц», а женщины — «черных жемчужин» и «струны лютни». Некоторые части тела были признаком определенных свойств характера. Например, широкие ягодицы говорили о бурном темпераменте женщины.

Монахини особого назначения

Кроме женщин, посвятивших себя созерцанию, были еще и послушницы, которые специализировались на утонченных любовных практиках. Но не во имя разврата, а во имя исцеления, ведь половой акт был, прежде всего, процессом взаимного обмена энергиями, без которого физическое и духовное здоровье было недостижимо. Слияние мужчины и женщины было подобно союзу неба и земли, основ мировой гармонии. При этом мужчина подпитывался энергией от женщины, если мог довести ее до блаженства.

Китайские запреты

Для мужчин существовал всего один, но важный — никакого самоудовлетворения. Необходимо было думать о детях, которые позже могут позаботиться о духах предках, поэтому растрачивать себя зря означало не уважать предков и свой род.

У женщин было больше ограничений. Нужно было избегать интимных отношений во время лунных затмений, грозы и ливней, даже сильного ветра, а также при землетрясениях. Интересное уточнение, учитывая, что при таких катаклизмах обычно не до любви.

Чересчур холодная или жаркая погода, первые дни каждого времени года и даже только что вымытая голова — все это также было препятствием для ночи любви. Кстати, перед свиданием нельзя было не только сильно злиться, но и радоваться, чтобы не растрачивать энергию попусту.