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Кот спас хозяев от опасной змеи ценой своей жизни 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Кот спас хозяев от опасной змеи ценой своей жизни
Фото: Lenta.ru
В австралийском штате Квинсленд кот спас хозяев от смертельно опасной змеи ценой собственной жизни. Об этом сообщает Unilad.
Двое детей играли в саду, когда туда приползла сетчатая коричневая змея. Кот по кличке Артур немедленно бросился на пресмыкающееся и убил его. Никто из людей не заметил, что змея успела его укусить.
После драки со змеей кот потерял сознание, однако вскоре очнулся и вел себя как ни в чем не бывало. Когда на следующее утро он вновь потерял сознание, обеспокоенные хозяева решили показать питомца ветеринару.
Специалист выяснил, что кот терял сознание из-за укуса змеи. Спасти животное не удалось.
Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.
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