Сколько Гитлер платил своим солдатам в современных деньгах 

В германской армии периода Второй мировой войны к вопросам снабжения относились весьма обстоятельно. Это касалось в том числе и денежного довольствия. Вплоть до 1944 года военнослужащие вермахта исправно получали положенные им деньги.

О доходах немецких солдат в годы Второй мировой войны мы узнаём из разных источников, в частности из воспоминаний военнослужащих. Так, ветеран вермахта Армин Шейдербауэр, попавший на фронт после военного училища в 1943 году в возрасте 18 лет, отмечал, что ему сразу дали звание лейтенанта и зарплату в 220 рейхсмарок (РМ), которую перечисляли на сберегательный счёт банка Штоккерау.

Даже без фронтовой надбавки это была значительная сумма, особенно для вчерашнего курсанта. Помимо денежного довольствия Шейдербауэр получил единовременное пошивочное пособие — 750 РМ, на которое можно было приобрести очень приличное обмундирование.

В начале 1944 года ежемесячный оклад Шейдербауэра, по-прежнему находившегося в звании лейтенанта, составлял уже 300 РМ. К этому времени на его сберегательном счёте накопились 4 000 РМ, так как в период постоянных боевых действий он не имел возможности тратить деньги. Но офицер в любой момент мог обратиться в одно из отделений банка и снять необходимую сумму.

К концу войны лейтенант попал в плен, а после освобождения узнал, что его банк лопнул, а вместе с ним пропали и все его средства, на которые он собирался с невестой строить новую жизнь. Впрочем, по словам Шейдербауэра, его тогда больше волновали не деньги, а собственная безопасность.

Предсказуемо, что лучше всего в финансовом отношении обстояли дела у германского генералитета. Для своих ближайших сподвижников Гитлер средств не жалел. По некоторой информации, лучше всех жил рейхсмаршал Герман Геринг , чей совокупный месячный доход достигал 30 000 РМ. Недаром его называли вторым человеком после фюрера.

Весьма щедро Гитлер одаривал высшие армейские чины на их очередной юбилей. Так, весной 1941 года гроссадмиралу Эриху Редеру на 65-летие выплатили премию в размере 250 000 РМ. Столько же год спустя на своё 65-летие получил и фельдмаршал Вильгельм фон Лееб. Внушительные суммы были выписаны также к юбилеям фон Рундштедта, В. Кейтеля и фон Клюге, а фон Клейсту и Г. Гудериану фюрер пожаловал обширные поместья.

Что касается постоянных ежемесячных доходов высшего командного состава германской армии — фельдмаршалов и гроссадмиралов, то они колебались в районе 4 000 РМ, при этом их денежное довольствие даже в предвоенное время лишь частично облагалось налогами. В течение службы немецкий генералитет мог скопить достаточно денег, что обеспечить себе сытую и беспечную старость.

В период Второй мировой войны все военнослужащие вермахта могли рассчитывать на оклад, свободный от уплаты налогов (wehrsold, его ещё называли фронтовым окладом). Правда, для значительной части военных wehrsold замораживался на весь период их нахождения в плену.

Жалованье выплачивалось либо авансом раз в месяц, либо через равные промежутки времени, например каждые 10 дней. Если в семье военного имелись иждивенцы, то его родные могли претендовать на пособие от гражданских властей, причём независимо от того, находился он в действующей части или в плену.

Профессиональные военные помимо wehrsold получали ещё и freidensbesoldung — регулярное жалованье, положенное в мирное время (в ходе войны оно выдавалось в том числе за период, проведённый в плену). Это жалованье состояло из основной части, квартальных премий и пособия на каждого ребёнка.

Своё жалованье военнослужащий мог получить в виде чека в комендатуре по месту пребывания, наличные при этом переводились в один из немецких банков. До 1945 года freidensbesoldung обычно выплачивали за два месяца вперёд, в заключительный период войны — только за один месяц.

Некадровые военные начиная со звания обер-ефрейтора имели возможность попросить freidensbesoldung в комендатуре при условии, что откажутся от пособия на иждивенцев. Однако бывали случаи, когда сумма выплат на иждивение превышала регулярный оклад, и тогда подобный обмен становился бессмысленным.

Финансовое обеспечение солдат вермахта также предполагало дополнительные выплаты за участие в боевых действиях (frontzulage) — 0,50 РМ в день независимо от звания. Каждый германский военный помимо денежного довольствия мог рассчитывать на бесплатное трёхразовое питание, жильё и обмундирование. Талоны на питание можно было обменивать на его денежный эквивалент — до 3 РМ в день.

Ниже приведены оклады некоторых категорий военнослужащих вермахта в переводе на современные доллары США без учёта налогов (1 доллар США или 0,40 рейхсмарки 1945 года примерно соответствует 17 американским долларам 2018 года). Первая цифра означает регулярное жалованье freidensbesoldung, вторая — фронтовую надбавку wehrsold:

Генерал-фельдмаршал — 19 040$ + 2 040$Генерал-полковник — 13 107$ + 1 836$Генерал — 11 985$ + 1 632$Генерал-лейтенант — 9 520$ + 1 428$Генерал-майор — 7 939$ + 1 224$Полковник — 6 324$ + 1 020$Майор — 4 029$ + 731$Лейтенант — 1 360$ + 476$Фельдфебель — 1 088$ + 357$Унтер-офицер — 952$ + 272$Солдат — 204$ (только wehrsold)

В воинских формированиях вермахта оклады получали также легионеры. Для рядового наёмника вплоть до 1945 года эта сумма равнялась 30 РМ. По воспоминаниям поляка, воевавшего в 352-м артиллерийском полку, его зарплата составляла 52,50-54,50 РМ в месяц.

Добровольные помощники вермахта, так называемые «хиви», зарабатывали в зависимости от национальной принадлежности. Так, русские «хиви» получали 24 РМ в месяц, поляки — 45-55 РМ, прибалты — 72 РМ + 30 фронтовых РМ.

Об уровне зарплат в других родах германских войск информации почти нет. Однако пилот люфтваффе Вольфганг Дирих в своих мемуарах писал, что за каждый вылет «экипажа-разрушителя» для атаки на опасные цели (например, британские заводы) сверх обычного оклада полагалась доплата за риск в размере 400 РМ.

Для сравнения: средний оклад немецкого рабочего в месяц в годы войны равнялся примерно 190 РМ; пачка сигарет Eckstein (12 шт.) стоила 3,33 РМ; цена суточного продуктового пайка германского военнослужащего составляла 1,35-1,50 РМ; карту для посещения солдатского борделя можно было приобрести за 2 РМ.