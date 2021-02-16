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Зачем в Калининграде на кухне ставили раковины из двух ярусов 

Александра Нечаева 2 часа назад
Зачем в Калининграде на кухне ставили раковины из двух ярусов
Фото: @didispace
В некоторых районах Калининграда сохранились построенные еще в довоенное время немецкие дома. Их внутреннее пространство не слишком отличается от убранства квартир, к которым мы привыкли. Исключение составляют кухни, на некоторых из которых сохранились странные «двухэтажные» раковины. Для чего жители города раньше устанавливали в домах раковины из двух ярусов, читайте в материале «Рамблера».
Немцы, жившие до революции в Калининграде, всегда славились своей экономностью. А вода считалась весьма недешевым удовольствием. Чтобы снизить траты на воду, немцы придумали хитрый ход: двойная раковина помогала тратить минимальное количество воды.
Верхнюю чашу использовали для мытья посуды, закрывая слив и замачивая тарелки и стаканы в воде с горчичным порошком и содой. После этого посуду просто доставали и насухо вытирали полотенцем. А нижняя раковина предназначалась для мытья рук, овощей и фруктов. В ней использовали воду из верхней чаши. Экономия выходила, действительно, неплохая.
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