В каких тюрьмах и зачем заключенным подают устриц 

В разных тюрьмах по всему миру подчас действуют совершенно разные законы. Но что действительно вводит в ступор, так это быт преступников несколько веков назад. К примеру, в XVII столетии в тюрьмах штата Мэн заключенные питались деликатесами, которые сейчас для многих являются синонимом роскоши, — устрицами и омарами. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

В XVII веке штат Мэн переживал суровые времена: территории регулярно переходили от французов к англичанам и обратно, а жителям небольших поселений приходилось буквально бороться за выживание. Нередко случалось так, что тот или иной поселок полностью вымирал из-за голода или лихорадки.

В местных тюрьмах также были суровые законы. Если опустить тот факт, что заключенных кормили преимущественно омарами и устрицами. Но делалось это по одной лишь причине: скоропортящиеся омары, которых выбрасывало на берег, считались пищей бедняков.

Сами преступники также были не в восторге от своего рациона и воспринимали его как "жестокое и необычное" наказание.

Но если в современных тюрьмах штата Мэн меню заключенных давно изменилось, то в некоторых колониях Южной Америки и Азии по-прежнему можно купить устриц.