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Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео 

Lenta.ru 48 минут назад
Дайвер стал очевидцем ожесточенной схватки мурены и осьминога вблизи австралийского острова Бэр, штат Новый Южный Уэльс. На видео сражения обратило внимание издание Daily Mail.
В воскресенье, 14 февраля, дайвер из Сиднея Крис Крейс (Chris Kreis) вместе с сыном и женой нырял к скалистому рифу и увидел на дне океана множество осьминогов.
Один из крупных восьминогих моллюсков заметил людей и попытался скрыться за скалу. Но за углом его поджидала мурена — смертельно опасный хищник. Она открыла челюсти и бросилась к осьминогу в попытке укусить его.
На записи, которую сделал Крейс, видно, как моллюск попытался защититься, выпустив чернила в хищную рыбу. Однако тактика не сработала. Мурена вцепилась зубами в головоногого моллюска и оторвала ему одно из щупалец.
Несколько секунд противники боролись, поднимая песок со дна океана. После этого осьминог исчез в чернильном облаке. Раненое животное медленно перелезло через скалы и уплыло подальше от места схватки. Мурена тоже скрылась с места происшествия сразу после сражения.

«В, но ему повезло, что он выжил. Я занимаюсь дайвингом более 30 лет, но никогда не видел ничего подобного», — подчеркнул Крейс.

Отмечается, что осьминоги могут отращивать потерянные щупальца.
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