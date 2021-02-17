«С-13»: самая смертоносная подлодка в истории 

По официальным данным, эта неуязвимая советская субмарина в течение Великой Отечественной войны потопила порядка десятка гитлеровских судов. Тысячи человек, в том числе, не являвшихся военнослужащими, погибли.

Шесть потопленных «транспортов»

Как свидетельствуют отечественные историки, с 1942 по 1945 годы советская субмарина «С-13» потопила и повредила 6 кораблей ВМФ антисоветской коалиции — 2 финских, один голландский и 3 гитлеровских.

Исследователи биографии «С-13» писатели В. С. Геманов, В. Слуцкин и военный историк Ю. М. Лебедев приводят в своих книгах две наиболее крупных трагедии, случившиеся вследствие торпедных атак советской подводной лодки — затопление «Вильгейма Густлова» и « Генерала Штойбена».

Поверженный «Густлов»

Как пишет В. Слуцкин, в результате торпедирования советской подводной лодкой в январе 1945 года немецкого транспортного судна «Вильгельм Густлов» погибли порядка 6 тысяч человек. Авторитетный германский еженедельник «Шпигель» называет эту трагедию самой большой морской катастрофой, несравнимой даже с гибелью «Титаника».

Журнал приводит данные о 9 тысячах погибших в результате затопления «Вильгельма Густлова» (в 6 раз больше, чем на «Титанике»), в основном, женщинах и детях.

Большинство пассажиров на транспорте «Вильгельм Густлов» не имели отношения к службе в Третьем Рейхе, они имели статус эвакуированных. Но гитлеровский корабль был де-факто оснащен вооружением и, по сути, представлял собой военную цель.

Слуцкин приводит данные о том, что С-13 расстреляла «Вильгельм Густлов» тремя торпедами с расстояния 700 метров. Около тысячи пассажиров и членов экипажа «Густлова» удалось спастись — их подобрал корабль сопровождения (по информации «Шпигеля», на судне тогда было порядка 10 тысяч человек).

Последний рейс «Генерала Штойбена»

В результате торпедной атаки подлодки Александра Маринеско 9 февраля 1945 года этот пассажирский океанский лайнер был потоплен с 2 800 ранеными, 800 беженцами и другими людьми, включая военнослужащих (историк Юрий Лебедев приводит данные о 4 276 немцах, находившихся в момент торпедной атаки на корабле). Капитану «С-13» А. Маринеско за эту атаку собирались присвоить звание Героя Советского Союза. Лебедев пишет, что Маринеско «попутал» «Штойбена» с немецким крейсером «Эмдем, и потому атаковал.

В представлении к награде А. Маринеско так и сказано, что кандидат на звание Героя Советского Союза двумя торпедами потопил вражеский крейсер, сопровождаемый тремя эсминцами. Историк Ю. М. Лебедев изучил судовой (вахтенный) журнал „С-13“ того времени, и на основании его записей сделал вывод, что советские подводники, мягко говоря, тогда имели слабое представление о том, что за транспорт следует на их пути.

Юрий Михайлович приводит аргументы, которые могут свидетельствовать о меркантильных интересах подводников — за пущенный „под откос“ крейсер полагалось 20 тысяч рублей, а за транспорт — „всего“ три. Лебедев считает, что вследствие того, что Маринеско ошибся, ему звание Героя при жизни и не дали (Александру Ивановичу присвоили это звание с вручением ордена Ленина в мае 1990 года, посмертно).

Александр Маринеско с апреля 1945 года запил, и его убрали с подводного флота, а в ноябре того же года уволили в запас. Считается, что рекорд потопленных его „С-13“ гитлеровских судов (общий объем свыше 42 000 тонн), до сих пор не побит.