Почему украинцы воевали против русских в Первую мировую 

Почти сто лет — с 1815 по 1914 год — территория украинского этноса была разделена между двумя империями. Российской империи принадлежала значительно преобладающая часть, Австрийской — Западная Украина. Соответственно, жители той и другой подлежали мобилизации в армии по государственной принадлежности.

Украинцы в русской армии 1914-1917 гг.

К началу Первой мировой войны в Российской империи жило около 30 млн украинцев (малороссов, как их официально называли в РИ), главным образом — на территории малороссийских и новороссийских губерний, а также на Северном Кавказе, некоторая часть (порядка 2-3 млн) — в Сибири и на Дальнем Востоке.

Учитывая, что в Российской империи (без Польши, вскоре захваченной противником, и Финляндии, население которой не было военнообязано) за годы Первой мировой войны было мобилизовано примерно 12% населения, следует полагать, что примерно три с половиной миллиона украинцев были призваны в царскую армию. Так как Российская империя безвозвратно потеряла в той войне почти два с половиной миллиона человек, то есть 13% всех мобилизованных, то можно предположить, что около 450 тысяч малороссов не вернулись с фронтов Первой мировой войны.

Есть данные по некоторым губерниям, которые показывают, что относительное количество мобилизованных в малороссийских губерниях было не ниже, а то и выше, чем в великороссийских. Так, в Киевской губернии было мобилизовано 51,8% всех мужчин трудоспособного возраста, в Черниговской — 50,6%, в Волынской — 49,9%, в Полтавской — 49,4%, в Харьковской — 49,1%. Для сравнения: в Московской губернии эта цифра составила 45,1%, в Ярославской — 50%, в Рязанской — 48,1%, во Владимирской — 46,3%, в Тверской — 42,5%, в Санкт-Петербургской — 39,7%. Таким образом, наши экстраполяции насчёт общего количества мобилизованных (и погибших) жителей малороссийских губерний, скорее всего, недалеки от истинных цифр.

Об относительной стойкости контингентов призывников из разных регионов Российской империи может свидетельствовать процент пленных от общего количества боевых потерь. Если исключить губернии Царства Польского и Литвы, то печальное первенство в европейской части России держит Московская губерния — 49% всех потерь призванных в ней на Первую мировую войну составили пленные.

Довольно высока эта цифра во многих других великороссийских губерниях: 46% в Псковской, 43% в Тульской, 42% в Тверской и Костромской, 41% в Рязанской и Калужской, снижаясь до 34% в С. -Петербургской и 32% в Ярославской губерниях. Аналогичные показатели в Украине близки к самым низким в Великороссии: 32% в Полтавской губернии, 33% в Харьковской, Херсонской и Подольской, 35% в Екатериновславской, 36% в Киевской, 37% в Волынской, достигая лишь в Черниговской губернии 47%.

Правда, из этих цифр ещё нельзя делать вывод о большей стойкости малороссийских призывников в боях Первой мировой, чем великороссийских. Ведь очень многое зависело от того, на каких фронтах воевали те или иные подразделения. Большинство призванных в Киевском и Одесском военных округах Российской империи исходно воевали на Юго-Западном фронте, где основным противником были австрийцы — более слабые, чем немцы.

Однако будет правильно считать, что стойкость мобилизованных на Первую мировую войну в Русскую армию украинцев была в массе никак не ниже, чем у русских.

После Февральской революции, когда начался развал старой армии, в частях, где большинство военнослужащих составляли украинцы, стала популярной идея независимости Украины.

Временное правительство категорически противилось созданию национальных украинских частей. Иногда, по свидетельству генерала А. И. Деникина, происходили такие вещи:

«Чуть только я посылал в какой-либо запасной полк приказ о высылке маршевых рот на фронт, как в жившем до того времени мирной жизнью и не думавшем об украинизации полку созывался митинг, поднималось украинское жёлто-голубое знамя и раздавался клич:

— Пiйдемо пiд украiнским прапором!

И затем ни с места. Проходят недели, месяц, а роты не двигаются ни под красным, ни под жёлто-голубым знаменем».

Однако подобное поведение демонстрировали тогда почти все части Русской армии, независимо от национальности, различаясь лишь поводами к неповиновению.

Таким образом, подавляющее большинство украинцев Российской империи честно и самоотверженно выполнили свой воинский долг перед призвавшей их страной, а затем, уже после её развала, пережили такую же деморализацию, как и основная масса русских солдат.

Украинцы Австро-Венгрии

Несомненно, что точно также выполнили свой долг большинство украинских подданных Австро-Венгерской империи. Интересно, что после 1867 года и создания двуединой Австро-Венгрии вместе прежней унитарной Австрийской монархии, там по сути были и две армии. Украинцы Закарпатья призывались в венгерскую армию (в гонведы), где не было никакого разделения по национальностям. Напротив, австрийская часть двуединой монархии делилась на полтора десятка исторических регионов, различавшихся способом управления. Таким же образом делилась и австрийская армия.

Кроме того, австрийское правительство с началом войны решило разыграть украинскую национальную карту.

Выбросив лозунг, что оно ведёт войну за освобождение Украины от ига московского царизма, оно стало создавать из жителей Галиции и Буковины части «сечевых стрельцов», куда пробовали включать также и пленных малороссов.

Численность Украинского добровольческого легиона никогда не превышала 7000 человек.

Важным элементом украинской национальной идеологии в наше время считаются бои сечевых стрельцов весною 1915 года за гору Маковка. Они трактуются как важная победа украинцев в борьбе за независимость против России. Однако к осени 1916 года Украинский легион практически перестал существовать, положив большую часть личного состава, причём многие сдались в русский плен.

Большинство австро-венгерских украинцев воевали в обычных частях. Перед войной в двуединой монархии жило 4,2 млн украинцев (русин). Экстраполируя цифры так, как было сделано выше для Российской империи, можно предполагать, что мобилизовано в австро-венгерскую армию было 700 тысяч русин, из которых порядка 80-100 тысяч погибло. Таким образом, общие потери украинского народа только на фронтах Первой мировой войны (не считая последующих войн гражданской и польской) превышают полмиллиона человек.