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Чем советские военные удивляли немцев Восточной Германии 

Русская семерка 2 часа назад
Чем советские военные удивляли немцев Восточной Германии
Фото: newsland.com
Советский Союз согласно принятым в Ялте и Потсдаме соглашениям контролировал проведение демилитаризации и денацификации в Восточной Германии. Такой военно-политический орган как Советская военная администрация при реализации всех соответствующих мероприятий опирался, разумеется, на военную силу, а значит, располагавшиеся в Германии части Советской армии контактировали (и в первые годы после Победы особенно много) с местным немецким населением.
Даже в 1960-е гг. в Германии все еще стояло 20 советских дивизий (численностью 350 тыс. человек), объединенных в Группу советской войск в Германии (ГСВГ).
Отношения советских военных с немцами не всегда были безоблачными (тем более в первое время). Как пишет историк М. И. Семиряга («Как мы управляли Германией». М., 1995), волюнтаризм местных советских комендантов приводил иногда к практикам, которые удивляли не только немцев, но даже и других русских. Так, комендант г. Пирна ввел обращение с немцами на «ты» вместо принятого в среде коммунистов «вы».
Еще одна привычка советских людей, которая была непонятной и вызывала недоумение — стремление к изоляции. В отличие от военнослужащих союзников (США, Великобритания, Франция), контролировавших Западную Германию, советские солдаты и офицеры почти не общались с немцами и еще реже заключали с немками браки.
Владимир Ведрашко, военнослужащий ГСВГ в середине 70-х гг. (в г. Батфринвальде), в интервью радио «Свобода» от 14 июня 2005 г. вспоминал, что даже спустя много лет немцы у него «не вызывали никаких дружеских и положительных чувств».
Почти вся жизнь советских солдат и офицеров протекала в советском военном городке, специально созданном для минимизации внеслужебных контактов с немцами. Как вспоминает генерал С. И. Постников («В далеких гарнизонах», 2004), доверительные отношения были лишь с пограничниками, с армией и полицией ГДР.
А вообще почти все части ГСВГ были, таким образом, изолированы. Делалось это, с одной стороны, чтобы избежать политических недоразумений, а с другой — ненужных бытовых конфликтов.

«Все, что происходило за пределами нашего военного городка, … это все было абсолютно чужеродным и неестественным», — говорит Ведрашко.

Более того, командование практически не допускало общения с местными, разве что на выходные или по праздникам в часть приглашали школьников, чтобы они выступили с какими-то музыкальными произведениями или песнями. Но не более того. Даже в город в увольнительную за покупками выходили с патрулем.
А самой распространенным поводом для контактов (но это прежде всего у офицеров ГСВГ) — продажа немцам горюче-смазочных материалов (немцы, которые уважают все военное, конечно, недоумевали), солдаты (реже) меняли или покупали фотоаппараты и радиоприемники.
Конечно, эта замкнутость советских военнослужащих, особенно при декларируемой в ГДР крепкой дружбе восточных немцев и советских граждан, могла восприниматься с непониманием и раздражением.
Получалось, что ГСВГ — вроде как друг, но на самом деле скорее надзиратель за провинившимися бывшими нацистами. Более тесное общение началось уже в конце 1980-х и особенно в начале 1990-х гг. (российские войска ушли из Германии только в 1994 г). Тогда немцы и русские стаи чаще знакомиться и просто так, по-дружески ходить друг к другу в гости.
Немцы иногда со стороны могли наблюдать за странными привычками советского человека. Например, за способом поохотиться у русских офицеров.
Так как в ГДР леса были богаты дичью, такой отдых стал излюбленным. Офицеры, собравшись, выезжали на полигон или в ближайшие лес, выпивали, и если позволяла местность, садились на БМП. Охотники неслись на бронетехнике и палили из всех стволов в попавшихся на их пути животных (кабаны, косули, зайцы).
Конечно, при случае немцев удивляли качества русских, которые всегда запоминаются иностранцам — умение крепко выпить, громко покутить, хорошо принять гостей и крепко дружить. У многих немцах до сих пор остались приятные воспоминания о совместном социалистическом прошлом СССР и ГДР.
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Истории , КПРФ , радио "Свобода"
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