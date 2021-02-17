«Революционный календарь»: зачем Сталин отменил дни недели 

Новая советская власть ставила своей целью ни много ни мало строительство нового мира. А для этого изменениям необходимо было подвергнуть все сферы общественной жизни.

Одним из новшеств стал переход на григорианский календарь. СССР таким образом наконец сблизился в летоисчислении с Европой. Раньше это мешала сделать Русская православная церковь . Теперь же религия не была главенствующим фактором социальных изменений. И молодая власть с упоением начинает порой удивительные эксперименты с исчислением времени, обозначением дней недели и месяцев. Но не все революционные изменения были приняты обществом.

В период становления советской власти календарь являлся значимым инструментом формирования социальной памяти, мобилизации широких масс населения. Распределение праздничных и рабочих дней в нём регулировало жизненный уклад всего населения. В календарях 30-х годов XX века отражена массовая советская культура.

Цвета советского календаря

1 октября 1929 года в СССР появился реформированный календарь. Новый порядок отсчёта даты назывался революционным. А связаны изменения были с тем, что в конце августа 1929 года в СССР ввели так называемую «непрерывку». Большевики хотели запустить непрерывное производство. Это касалось как предприятий, так и государственных учреждений. Процесс сначала был введён частично, а с весны 1930 года повсеместно.

Советский революционный календарь помимо промышленной выгоды, которую надеялись извлечь большевики, был также инструментом идеологическим. Его задачей было уничтожение христианского религиозного недельного цикла с пятницами, субботами и воскресеньями. Менялись представления о неделях и днях недели. Дни лишались традиционных названий.

Их нумеровали — первый день пятидневки, второй день пятидневки и т. д. Люди работали четыре дня, а на пятый отдыхали.

И так весь новый годичный цикл, состоящий из 72 пятидневок. А чтобы выходные дни у работников предприятий и учреждений не пересекались, они были поделены на группы и отличались по цветам. Рабочие дни пяти групп отмечались в календаре жёлтым, розовым, зелёным, красным и фиолетовым. Календарь на 1930 год выглядел весьма красочно.

Пятый день — выходной

«Непрерывка» была призвана усилить производительную мощь страны, сократить сроки нового строительства и реконструкции старых производств. При этом учитывались интересы пролетариата в отношении количества рабочих дней и количества рабочих часов. О жизни вне производства речи не шло.

Выходных дней, таким образом, получалось больше — один в пятидневку. Выходные были теперь не воскресными днями, а красными, розовыми, фиолетовыми и вообще пятыми. Трудно представить, как с этим нововведением справлялись рабочие. Ведь выходные дни не совпадали у членов одной семьи. И такой предложенный советскому человеку уклад трудовой жизни вряд ли пользовался популярностью. Новый табель-календарь усложнял быт, личную и общественную жизнь.

В домах висело по два календаря — старый и новый, по сути рабочий табель.

Оставшиеся пять нерабочих дней не входили ни в какие месяцы и ни в какие недели. Эти национальные праздничные дни: день Ленина — 22 января, дни труда — на самом деле главные дни отдыха в Советском Союзе — 1 и 2 мая, индустриальные дни — 7 и 8 ноября. В табель-календаре на 1931 год, таким образом, май начинался с 3 числа.

Особенности советского летоисчисления

Стоит отметить, это был не единственный не воплотившийся в жизнь необычный проект советской власти в сфере исчисления времени. Во времена действия революционного календаря указывалось по-новому само летоисчисление — от «сотворения» социалистической революции. Причём продолжалось это вплоть до 1991 года.

Рядом с привычным григорианским годом стоял год от 7 ноября 1917 года. Была введена даже соответствующая аббревиатура «с. р.».

В конце 1931 года пятидневная неделя была заменена на шестидневную с фиксированными днями отдыха, которые приходились на 6, 12, 18, 24 и 30 числа каждого месяца. Работать нужно было теперь пять дней, а на шестой отдыхать.

Месяца сохраняли свои старые названия, несмотря на то, что от Союза воинствующих безбожников поступали весьма неординарные предложения по их переименованию. Единственным месяцем, который сохранял своё название по их системе, должен был остаться май. Остальные месяца получили бы имена, например, Энгельса, Сталина, Коминтерна.

Кроме того, по декретам советской власти стрелки часов были переведены на час вперёд по сравнению с астрономическим поясным временем. И даже солнце в Стране Советов находилось в зените в свой положенный час. Тоталитарный режим стремился управлять даже временем. Об этом пишет в своей книге «Время и политика. Введение в хронополитику» российский политический деятель и политолог Александр Юрьевич Сунгуров.

Возврат к традиционному календарю

К пятидневке привыкали с большим трудом. Постепенно революционный календарь был вытеснен традиционным. Семидневная неделя вернулась, но рабочая неделя всё же пока начиналась с воскресенья.

Возврат к традиционной семидневной рабочей неделе случился лишь в 1940 году. Февраль и месяцы с 31 днём продолжали вносить смуту во все календари. А вскоре большие эксперименты советской власти со временем и вовсе завершились, вероятно, так и не повлияв на производительность труда.

И 26 июня 1940 года был подписан указ президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю». Таким образом, советский революционный календарь просуществовал 11 лет.