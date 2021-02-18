Штрафбаты Красной Армии: за что в них отправляли тыловиков 

О штрафбатах во время Великой Отечественной войны сказано немало. Среди этого потока информации встречается немало домыслов и заблуждений, впрочем, порой и правда может поразить не менее чем миф.

На перевоспитание

Можно сказать, что толчок идее возникновения штрафных батальонов дали первые месяцы войны. В условиях тотального отступления Красной Армии частым явлением стали случаи дезертирства или проявления трусости, на что командиры нередко реагировали наиболее жестким образом — расстрелом. Однако в октябре 1941 года наркоматом обороны был издан указ, в котором сообщалось, что офицеры в отдельных случаях злоупотребляют своими полномочиями, устраивая самосуд. Начались поиски путей, способных заменить репрессии перевоспитанием личного состава.

Решение созрело в июле 1942-го. Еще до выхода приказа №227 «ни шагу назад» была создана первая штрафная рота, после 28 июля в считанные дни командование сформировало еще 77 отдельных штрафных рот и 5 батальонов. За весь период войны в РККА появилось более 60 штрафбатов и свыше тысячи штрафных рот. По данным сборника «Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование», за годы Великой Отечественной в штрафные роты и батальоны было направлено 427 910 человек.

От танкистов до тыловиков

В штрафбаты направлялись военнослужащие из разных родов войск, самыми разными могли быть и причины. Так, в августе 1941 года генерал Василевский выпустил распоряжение, согласно которому в штрафные танковые роты сводился личный состав, уличенный в саботаже и вредительстве, а в штрафные пехотные роты следовало отправлять «безнадежных, злостных шкурников из танкистов».

9 сентября свет увидел подписанный Сталиным приказ №0685, требовавший летчиков истребителей, уклонявшихся от воздушного боя, предавать суду и переводить в штрафную пехоту. На следующий день вышел указ генерал-майор артиллерии Аборенкова предписывавший направлять в штрафные стрелковые батальоны тех, кто небрежно относился к технике и вооружению.

Не желавшие воевать ухитрялись убедительно инсценировать болезни или ранения, однако 12 ноября 1941 года очередь дошла и до них. В соответствие с приказом №0882 отправке в штрафные части подлежали все, кто симулирует болезни и занимается членовредительством. А с 1942 года в штрафбаты стали направлять и работников тыла — с формулировкой «за бездушное и бюрократическое отношение к своим обязанностям».

Попасть из тыла в штрафбат можно было и за совершенно незначительные провинности, например, за опоздание на работу свыше двадцати минут, что приравнивалось к прогулу. Если в первый раз за подобное нарушение объявляли выговор, то за повторное — судили: могли дать срок или отправить в штрафную часть.

Опасный контингент

Последнее время все чаще можно услышать разоблачение мифа о том, что основу штрафбатов составляли зэки. Здесь все зависело от части: где-то доля заключенных была мизерна, а где-то они преобладали. Так, заместитель командира 163-й штрафной роты 51-й Армии Ефим Гольбрайх вспоминал, что в качестве пополнения к его штрафной роте прислали эшелон уголовников, «человек четыреста и больше», чего хватило бы на батальон.

В фильмах про штрафбаты часто можно увидеть эпизод, как по распоряжению командира части избивают штрафника. Ветераны, воевавшие в штрафных частях, отмечают, что это вряд ли возможно, особенно если речь идет о зэке. Ведь в бою офицер мог оказаться впереди наказанного им солдата, а полю в спину получить никто не хотел.

Но у заключенных был свой резон воевать добросовестно. Ведь месяц в штрафбате мог им списать до 4-х лет тюрьмы, 2 месяца — до 7-ми, три месяца — до 10-ти. По словам Гольбрайха, бывали такие случаи, когда место убитого командира штрафного подразделения занимал зэк — из него получался далеко не худший начальник: ведь желание реабилитироваться было огромное.

Под ударом

Долгое время бытовало утверждение, что штрафные части служили своего рода «пушечным мясом». Военные историки его неоднократно опровергали. Но, тем не менее, следует признать, что вероятность погибнуть в штрафбатах была на порядок выше, чем в обычных частях РККА. По данным авторов сборника «Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование», только в 1944 году общие потери личного состава всех штрафных частей составили 170 298 человек. Ежемесячные потери в среднем составляли 14 191 человек, или 52% от среднемесячной численности штрафников. Эта цифра в три раза превышает уровень смертности среди военнослужащих обычных частей в тех же наступательных операциях за 1944 год.

И все-таки у штрафников был шанс покинуть место отбывания наказания. К примеру, в феврале 1944 года во время Рогачевско-Жлобинской операции отличились бойцы 8-го отдельного штрафного батальона. Командующий 3-й армией генерал Горбатов личным приказом освободил 600 из 800 штрафников. В отличие от наших штрафбатов немцы-штрафники, даже искупив свою вину подвигом, не могли рассчитывать на снисхождение командования, и вынуждены были коротать свой срок до конца.

Лучше чем в гвардии

«Одна винтовка на троих» — казалось, это утверждение как нельзя лучше подходит для военнослужащих штрафбатов. Но с этим не согласен ветеран Великой Отечественной Александр Пыльцын, командир роты 8-го офицерского штрафбата 1-го Белорусского Фронта. С его слов, учитывая, что штрафные части бросали на самые тяжелые участки фронта, их нельзя было не снабжать достаточным количеством оружия и боеприпасов.

Более того, штрафников зачастую наделяли самым передовым оружием, например, противотанковыми ружьями системы Симонова или 7,62-милиметровыми пулеметами системы Горюнова, которые еще даже не использовались в гвардейских частях. Бывшие штрафники рассказывали, что и кормили их отнюдь не хуже, а иной раз и лучше, чем в других подразделениях.

«Озверевшие соколы»

Журналист Виталий Карюков в беседе с маршалом авиации в отставке Александром Ефимовым узнал одну любопытную подробность. Оказывается, в годы войны существовали так называемые «штрафные эскадрильи». По словам военного, командование решило нецелесообразным отправлять всех проштрафившихся летчиков в обычный штрафбат, так как на подготовку их замены ушли бы многие месяцы.

Среди таких штрафников оказался будущий Герой Советского Союза Иван Федоров . Впрочем, он фактически добровольно напросился в штрафбат. В июле 1942 года, перегоняя как летчик-испытатель ЛаГГ-3 на передовую, он самовольно остался на Калининском фронте. А уже в августе он возглавил одну из только что созданных штрафных эскадрилий. За крутой нрав немцы наградили Федорова титулом «Красный дьявол», а его подопечных именовали «озверевшими соколами». В общей сложности на счету 64 летчиков эскадрильи Федорова 350 гитлеровских асов.

Но не все воевали добросовестно. Впоследствии к противнику на своих самолетах переметнулись 66 обиженных на советскую власть летчиков, и командование ВВС распорядилось расформировать штрафные эскадрильи, отправляя провинившихся в обычные штрафные части.