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Как на земле появились «Врата ада» 

Александра Нечаева 1 час назад
Как на земле появились «Врата ада»
Фото: Wikipedia
В Туркменистане, в пустыне Каракум, есть уникальный объект, который местные жители давно окрестили «Врата ада». Это газовый кратер Дарваза, который вот уже полвека беспрерывно горит и днем и ночью. О том, как появилась горящая дыра в земле, читайте в материале «Рамблера».
“Врата ада” — это огромная дыра в земле диаметром 70 метров и глубиной около 25 метров. Этот так называемый кратер объект не природного происхождения, как можно было бы подумать. Создали его люди, причем появился он по ошибке.
В 1971 году здесь нашли огромные залежи подземного газа. Начали бурит скважину, но наткнулись на подземную каверну (пустоту), туда провалился грунт, образовав большую дыру, наполненную газом. Буровая установка тоже провалилась в образовавшееся пространство. К счастью, никто из людей не пострадал.
Из огромной ямы начал выходить газ, вредный для людей и скота. Геологи не придумали ничего лучше, как поджечь его, чтобы он не имел возможности распространяться. Геологи предполагали, что вскоре, максимум через пару дней газ закончится, весь сгорит и огонь потухнет. Однако все произошло совершенно иначе.
Огромный кратер непрерывно полыхает и днем, и ночью до сих пор, вот уже на протяжении 50 лет.
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