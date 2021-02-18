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Кто такие «эники-беники» из детской считалки 

Даня Виттиг 2 часа назад
Кто такие «эники-беники» из детской считалки
Фото: depositphotos.com
Все мы родом из детства, поэтому так или иначе слышали считалочку "эники-беники ели вареники". Вариантов текста у считалочки множество, но в любом из них неизменно встречаются слова "эники и беники". "Рамблер" решил выяснить, что же это такое.

Вилка

В 1960 году на считалочку обратил внимание сотрудник известного журнала «Крокодил» Игорь Тарабукин. В словаре Даля он нашел упоминание слова "бенечка", которое обозначало обычную вилку. Если учитывать этот факт, что у считалочки появляется смысл, ведь бенечкой можно было есть. А вот эники, скорее всего, просто созвучное слово.

Игра в кости

А советский лингвист, филолог и переводчик Владимир Орел предполагал, что присказка появилась в нашей речи, благодаря немецкому языку.
В Средневековой Германии похожие слова произносили при игре в кости. Рыцари говорили: einec beinec doppelte (айник байник допельте), что означало «единственная кость удвоилась». Потом фразу стали использовать поляки, а потом она дошла и до нас в несколько искаженном виде.

Молитва

Автор Марна Резникова считает, что с таких слов начиналась молитва половцев. Дело в том, что в те времена «Энныке-бэнныке» означало «Мать Всемогущая». С принятием христианства многие традиции оказались забыты и дошли до нас в виде считалочки без понятного значения.

Числа

Один из вариантов считалки звучит как «эне, бене, раба, квинтер, финтер». Некоторые ученые-лингвисты предполагают, что эти слова связаны с определением числительных. Например, англо-валийские числительные звучат так: «aina, peina, para, peddera, pimp». Возможно, их просто исказили ради шутки.
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