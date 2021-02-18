Правила толпы: почему люди не помогают другим на улице 

Когда вы делитесь с человеком своей проблемой тет-а-тет, то он с большей вероятностью вам поможет. А если вы попадете в беду в толпе, то помощь придет не сразу. "Рамблер" выяснил, почему так.

Размытая ответственность

Когда человек оказывается в толпе, то у него возникает "диффузия ответственности". Это форма психологической защиты нашего организма, когда тяжелый груз ответственности делится между разными людьми.

Человек находится в стрессе и не совсем понимает, кто конкретно из группы должен начать помогать и проявить инициативу. Чем больше людей, тем меньше ответственность каждого.

Первый эксперимент на эту тему бы проведен в 1968 году. Студент колледжа симулировал эпилептический припадок, а психологи анализировали количество людей, которые решились помочь. Если во время припадка рядом оказывался один прохожий, студент получал помощь в 85% случаев, а если несколько, то только в 35%.

Синдром свидетеля

Психологический феномен бездействия проявляется тогда, когда человек становится свидетелем чего-то жуткого: видит аварию, слышит крики о помощи. Чем меньше группа, тем больше шансов, что кто-то придет на помощь. К сожалению, каждый свидетель становится участником преступления, поскольку не оказал посильной помощи.

Поэтому спасатели всегда учат людей и детей в случае кризисной ситуации обращаться к конкретному человеку. У криков о помощи должен быть единственный адресат, например, не "человеку плохо", а "вызови скорую". Важно прямо указать на того, кого вы просите выполнить определенное действие.