Какие секретные базы Гитлера нашли советские моряки в Арктике 

В 2016 году в музей национального парка «Русская Арктика» в Архангельске были доставлены остатки секретной немецкой метеостанции «Кладоискатель» (Schatzgraber), действовавшей в 1943-1944 годах на арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа. Метеостанция являлась лишь частью «арктического проекта» Третьего рейха.

Полет «Графа Цеппелина»

Известно, что нацисты организовывали экспедиции в разные концы света с целью проведения научных изысканий. Но в основном это были археологические экспедиции, задачей которых являлся поиск оккультных артефактов и доказательств «избранности» арийской расы. По поводу Арктики тоже существуют теории, утверждающие, что якобы Гитлер планировал найти там чуть ли не Святой Грааль, или же тайные ходы к центру Земли, дабы проще было захватить власть над всем миром…

Но скорее всего, цели нацистов в Арктике были куда реалистичнее. Еще до начала Второй мировой войны германское военное командование начало строить планы по поводу Северного морского пути. В частности, если бы немцы смогли контролировать эту территорию, по ней без помех курсировали бы военные и торговые суда.

В 1931 году, когда отношения между СССР и Германией были еще хорошими, знаменитый воздухоплаватель и конструктор дирижаблей Гуго Эккенер вместе с группой немецких исследователей приняли участие в международной арктической экспедиции.

Дирижабль «Граф Цеппелин» с командой советских и немецких ученых на борту взял курс из Ленинграда через Баренцево море к Земле Франца Иосифа, а оттуда к Северной Земле, пролетел над Таймыром, Новой Землей и благополучно возвратился в Берлин. Советское руководство, не раздумывая, дало добро на этот полет, так как земли Арктики тогда представляли собой совершенно неизведанное пустое пространство.

Тайные базы

В 1939 году германский Генеральный штаб и, в частности, командующий подводным флотом Германии адмирал Карл Дённиц воспользовались результатами отчета об этой научной экспедиции при составлении планов военных операций в зоне северных морей. Именно по инициативе Дённица началось строительство специальных подлодок, предназначенных для ведения боевых действий в условиях Арктики. В связи с этим было решено устроить в Арктике базы для немецких субмарин. Хотя формально там была советская территория, граница в этих необитаемых местах практически не охранялась.

Строительство сооружений велось прямо во льдах, в условиях вечной мерзлоты. Все необходимое доставляли на подводных лодках.

В марте 1941 года советской полярной авиацией над островом Земля Александры был зафиксирован немецкий самолет Dо-215. А летом 1942 года советским летчикам удалось запеленговать в этих местах неизвестную радиостанцию. Также они обратили внимание на то, что кто-то подает с острова сигналы ракетами. Кроме того, с воздуха на острове были видны какие-то сооружения, закрытые металлической сеткой.

Однако советское командование на тот момент не располагало ресурсами, чтобы разобраться, что происходит в этих безлюдных краях: нужно было решать более важные военные задачи.

Следы «Кригсмарине»

Новая информация о деятельности нацистов в Арктике стала появляться только уже после войны. 12 сентября 1951 года советский исследовательский ледокол « Семен Дежнев » наткнулся в районе Земли Александры на мысе Нимрод на остатки немецкой военной базы. Там находились метеоплощадка с радиомачтой, склады, хозяйственные и жилые строения. Исследователи обнаружили внутри запасы консервов, одежды, различные документы, в частности, касавшиеся работы радио— и метеостанции.

Выяснилось, что в годы войны на острове действовала секретная нацистская база № 24 «Кригсмарине». В пяти километрах от нее была обнаружена еще одна база, где, согласно найденным документам, с 1943 по 1944 год располагалась метеостанция «Schatzgraber».

Грот для субмарин

В конце 50-х при строительстве аэродрома на полуострове Полярных Летчиков были найдены вентиляционные шахты и расположенный под скалой вход в грот. Правда, пробраться внутрь было сложно из-за приливов: этот участок то и дело уходил под воду.

Когда данные сведения были преданы огласке, пошли слухи, что в гроте во время войны базировались фашистские субмарины. Существуют неофициальные данные о том, что в сентябре 1944 года внутри этой пещеры побывал командир тральщика «Т-116», капитан-лейтенант В. А. Бабанов. Как он туда попал, не вполне ясно: есть версия, что офицер получил специальное задание искать секретные базы нацистов.

Так или иначе, Бабанов рассказывал, что внутри грота вниз вела каменная лестница. В глубине пещеры стояли два пирса с оборудованием, к которому были подключены исправные электрические кабели. Описание, данное Бабановым, вполне соответствовало информации, изложенной в своих мемуарах гросс-адмиралом Карлом Дённицем.

Тем не менее, капитан-лейтенант не составил никакого официального доклада о своей находке: обо всем известно лишь со слов его знакомых, с которыми он поделился информацией. Или сведения просто засекретили?