Почему летчики люфтваффе не могли найти Московский Кремль 

Планы по маскировке Московского Кремля у его коменданта Николая Спиридонова были еще в 1939 году — он обращался с соответствующим письмом к руководству страны. Однако прятать главный столичный объект от вражеской авиации начали только с первых дней Великой Отечественной.

Какими были варианты маскировки

Эскизы «другого Кремля» Федеральная служба охраны рассекретила только несколько лет назад. По словам сотрудника пресс-службы ФСО Валентина Жиляева, существовало несколько проектов по маскировке Московского Кремля. Этой работой занялись еще до выхода специального постановления Государственного комитета обороны о создании службы маскировки при Моссовете (оно было принято 9 июля 1941 г.).

Архитекторами и инженерами, занимающимися разработкой и практическим осуществлением маскировки Московского Кремля, руководил знаменитый советский академик Борис Иофан . Главной задачей было максимально скрыть месторасположение этого объекта от гитлеровский самолетов-разведчиков и бомбардировщиков

Кремль имел с воздуха имел очень заметную форму — его объекты в совокупности образовывали треугольник, вдобавок, площадь данного комплекса была внушительной — 28 га.

Зеленые крыши построек Кремля в столице больше почти не встречались, поэтому первым делом их перекрасили в коричневый цвет, характерный для большинства московских строений.

По словам Валентина Жиляева, покраской занимались сотрудники кремлевской комендатуры и военнослужащие полка спецназначения. Колокольню Ивана Великого маскировали при участии альпинистов. Купола московских церквей тоже перекрасили, чтобы позолота не привлекала внимание сверху, а на кремлевские звезды надели чехлы. Скрыли под фанерой зубцы кремлевской стены, а на ней самой нарисовали окна с дверьми — будто бы это жилой дом.

Помимо прочего, Кремль в экстренном порядке застраивался зданиями-призраками. Это был второй вариант маскировки — объемная имитация. В Мавзолее Ленина (тело вождя в июле оттуда эвакуировали) надстроили еще 2 деревянных этажа. В районе Московского Кремля территория застраивалась ложными городскими кварталами, менялась планировка Александровского и Тайницкого садов.

Сколько раз бомбили спрятанный Кремль

По официальным данным ФСО, Московский Кремль в Великую Отечественную войну бомбили 8 раз, в первые 2 года Второй Мировой — 5 раз в 1941 году и 3 раза в 1942-м. Больше всего пострадал Арсенал — в августе 1941-го разорвавшаяся авиабомба там разрушила часть здания и повредила несколько рядом расположенных объектов, в том числе Малый гараж.

В общей сложности при этих бомбежках погибло более 60 человек.

К середине 1943 года гитлеровская авиация снизила интенсивность налетов на столицу из-за высокой эффективности советских систем ПВО — за время ВОВ в небе над Москвой было уничтожено свыше 1300 вражеских самолетов.

Когда сняли маскировку

Мавзолею придали свой привычный вид на время парада 7 ноября 1941года. Как говорил сам Сталин, погода даже погода в эти дни благоприятствовала большевикам — она была нелетной для авиации. Окончательный демонтаж всех ложных конструкций в центре столицы был осуществлен только непосредственно перед другим знаменательным парадом — послевоенным, прошедшем в Москве в июне 1945 года.

За несколько месяцев до этого в Мавзолей доставил мумию вождя, находившуюся все этого время в Тюмени.

Частично разбирать маскировочные конструкции начали уже во второй половине 1942 года, когда налеты вражеской авиации на столицу стали не такими интенсивными. Одной из самых серьезных проблем, с которыми столкнулись реставраторы после демонтажа маскировочных покрытий, стало восстановление первоначального покрытия куполов кремлевских соборов — на них наносили серую краску, и она настолько въелась, что пришлось использовать специальные химикаты для ее удаления.