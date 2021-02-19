Как Наполеон хотел поступить с Россией после своей победы 

России, как ни одной другой стране мира на протяжении всей ее истории «везло» на европейских диктаторов, стремящихся захватить ее территорию. Как правило, их планы относительно покоренных земель выглядели крайне жестоко, а иногда необычно. В частности Наполеон Бонапарт планировал создать на юге Украины государство Наполеониду.

Раздел страны

В современной историографии достаточно подробно освещена история Отечественной войны 1812 года. Единственной темой, которую не предавали широкой огласке, были планы Наполеона относительно будущего территорий Российской Империи в случае его победы. Особенно много копий было сломано относительно предполагаемого раздела Украины, которую по одним источникам французы планировали сделать отдельным государством, а по другим разделить на несколько карликовых государств.

Чтобы развеять многочисленные сомнительные версии и кривотолки в 2007 году Украинский католический университет издал обширный труд Вадима Ададурова, в котором автор на основе множества исторических документов привел истинные планы Наполеона относительно предполагаемого будущего территории Украины.

Правда, если быть объективным, то это были намерения не самого Наполеона, а его ближайшего окружения. Поскольку французы по большому счету не отличали друг от друга русских, украинцев и белорусов, то занимаемые этими народами территории они делили по названиям городов, что, в общем, было довольно логично. При этом в армии Наполеона присутствовало немало поляков, которые отлично разбирались в народах населяющих Российскую Империю и имели свои виды на их будущее в случае победы французов.

В частности польский генерал Михаил Сокольницкий в 1811 году подготовил императору Франции доклад, в котором предложил территорию Украины до Днепра передать Польше, а ее восточные границы превратить в цепь карликовых государств, контролируемых поляками, как наиболее преданными союзниками Франции.

Новороссия или Наполеонида

В своем докладе Наполеону озаглавленному «Меморандум о политике России и восстановлении Польского королевства» Сокольницкий предлагал создать Смоленское, Полтавское и Черниговское герцогство. При этом современные Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Донецкую области и Крым он планировал объединить в единое государство под названием Наполеонида. Данное название польским генералом было выбрано вовсе не случайно.

Сокольницкий предполагал, что его предложения будут скорее приняты Наполеоном в том случае, если он попытается сыграть на тщеславии французского императора. К тому же, как утверждают исторические хроники, у генерала была личная затаенная обида на Россию и ее вооруженные силы.

В юные годы Сокольницкий участвовал в боях против войск Александра Суворова и попал в плен. После своего освобождения во время правления Павла I, польский генерал уехал во Францию, где позже сформировал вооруженные части из польских эмигрантов, которые выступили против России на стороне Наполеона.

Не рой другому яму

Самое интересное, что реальная история фактически пошла по плану, предложенному Сокольницким Наполеону, только с точностью наоборот. После поражения Наполеона, армия Российской Империи дошла до Парижа.

Причем во время боевых действий в Европе особую храбрость проявили именно казачьи полки, которые, по мнению польского генерала, первыми должны были бы предать Александра I. Вместо того чтобы обрести новые земли, как замышлял Сокольницкий, Польша была присоединена к России под названием Царства Польского с получением широкой автономии.

Самое интересное, что Александр I опрометчиво разрешил ветеранам наполеоновских войск, воевавшим против армии Кутузова вступить в армию Царства Польского. Напрасно.

Уже в 1830-м году они устроили восстание, подавлять которое пришлось казакам. Но, Сокольницкому не удалось стать свидетелем этих событий. В 1816 году он во время парада упал с лошади, ударился головой и умер.