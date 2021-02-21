Блогеры-москвичи продают право крестить своего ребенка. «Цена» удивила всех 

Московские блогеры, гимнастка Алена Кулакова вместе с мужем-иллюзионистом Сержем Кулаковым, заставили пользователей соцсетей шумно обсуждать их последнее заявление. Так, у супругов родилась дочь и они решили подзаработать, продав право стать ребенку крестными родителями.

Так, сначала они разыгрывали в сети "места крестных" за последнюю модель Iphone, но потом решили поменять условия:

"В связи с Рождением дочери, объявляем возобновление розыгрыша-акции — «Стань Крестным за Iphone 12 Pro», но по причине большого количества запросов и участников — Условия Розыгрыша немного меняются, теперь Мы меняем места крёстных родителей на 1 комнатную квартиру площадью 100 кв. метров в Москве…", — подписал мужчина фотографию с новорожденной малышкой.

Конечно, такое предложение не могло заинтересовать пользователей. Однако большинство из них решили идею родителей абсурдной и назвали это "торговлей собственным ребенком".

Кроме того, многих удивил и выбор имени для новорожденной малышки. Так, судя по публикации в Instagram, родители решили назвать девочку Иллюзией: