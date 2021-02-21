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Блогеры-москвичи продают право крестить своего ребенка. «Цена» удивила всех 

Диана Товсепова 1 час назад
Блогеры-москвичи продают право крестить своего ребенка. «Цена» удивила всех
Фото: https://www.instagram.com/alena.shark_/
Московские блогеры, гимнастка Алена Кулакова вместе с мужем-иллюзионистом Сержем Кулаковым, заставили пользователей соцсетей шумно обсуждать их последнее заявление. Так, у супругов родилась дочь и они решили подзаработать, продав право стать ребенку крестными родителями.
Так, сначала они разыгрывали в сети "места крестных" за последнюю модель Iphone, но потом решили поменять условия:

"В связи с Рождением дочери, объявляем возобновление розыгрыша-акции — «Стань Крестным за Iphone 12 Pro», но по причине большого количества запросов и участников — Условия Розыгрыша немного меняются, теперь Мы меняем места крёстных родителей на 1 комнатную квартиру площадью 100 кв. метров в Москве…", — подписал мужчина фотографию с новорожденной малышкой.

Конечно, такое предложение не могло заинтересовать пользователей. Однако большинство из них решили идею родителей абсурдной и назвали это "торговлей собственным ребенком".
Кроме того, многих удивил и выбор имени для новорожденной малышки. Так, судя по публикации в Instagram, родители решили назвать девочку Иллюзией:

"Встречайте самую прекрасную и милую даму, которая с первого взгляда покорила моё сердце — мою дочь, Кулакову Иллюзию Сергеевну! Получается, что я как бы стал отцом самой прекрасной Иллюзии…", — написал мужчина.

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