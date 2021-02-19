Какой была самая большая летающая лодка 

В истории авиации существует самый большой самолет-лодка, рекорд которого был побит только в 2017 году. Он совершил только один полет, но вошел в историю как самая большая летающая лодка.

Разработчиком самолета-лодки стал предприниматель и пионер авиации Говард Хьюз . Он создал летальный аппарат из березовой фанеры с восемью двигателями.

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Проект самолета появился во времена Второй мировой войны. Тогда СЩА необходима была большая машина для дальних тяжелых перевозок. Хьюзу выделили 13 миллионов долларов на изготовление прототипа летающего судна. Летающая лодка была предназначена для транспортировки 750 солдат при полном снаряжении.

Размах крыльев самолета составил 98 метров и оставался рекордным почти 70 лет — до 2017 года.

Единственный свой полет летающая лодка совершила 2 ноября 1947 года. Летальный аппарат поднялся вверх на высоту 21 метр и сел на гавань Лос-Анджелеса.

Самолет в эксплуатацию введен не был, так как он не был готов к окончанию военных действий. Хьюз не успел создать безупречную машину, а в стране был нехватка алюминия.

По неподтвержденным данным, Хьюз поддерживал самолет в рабочем состоянии до своей смерти в 1976 году, что стоило ему 1 миллион долларов в год.