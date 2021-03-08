Самые хитрые маньяки, которые реально существовали 

Удивительно, но далеко не все опасные преступники выглядят как бандиты из фильмов. Некоторым из них удается довольно мастерски притворяться положительным членом общества. "Рамблер" собрал подборку из самых изобретательных маньяков.

Генри Холмс

Мужчина родился в 1861 году в семье методистов, учился на медика, но врачом так и не стал. Вместо этого посвятил жизнь махинациям со страховкой. Маджетт заключал договоры страхования на несуществующих лиц, потом воровал тела из анатомического театра, инсценировал несчастные случаи и получал деньги. Позже мужчина переехал в Чикаго и начал работать в аптеке.

В какой-то момент Холмс решил построить напротив аптеки отель с магазинами на первом этаже. Но в ходе стройки он постоянно менял строительные бригады и изменял чертежи. В итоге, разобраться в лабиринте коридоров с тупиками мог только сам Генри.

Во время Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году он сдавал комнаты туристам. В тюрьму Генри попал из-за очередной махинации со страховкой, и только позже стало ясно, что его отель — это трёхэтажная фабрика смерти с газовыми камерами, печью и баками с кислотой. Многие туристы не вернулись с чикагской выставки. Мужчина признался в 27 убийствах, но жертв могло быть больше 200.

«Ангарский маньяк» Михаил Попков стал самым кровожадным убийцей России. Он орудовал в Иркутской области с 1992 по 2010 год.

По вечерам Попков подвозил людей на машине, а когда к нему садилась женщина, то предлагал выпить вместе. Если она соглашалась, ее ждал конец. По словам мужчины, на подобные действия его натолкнула неверность жены. Он будто наказывал других женщин.

Убийца был на свободе двадцать лет, но активно поддерживал роль добропорядочного гражданина. Более того, ранее он работал в милиции, его знал весь город. Никто даже не мог подумать, что Попков может оказаться маньяком.

Гарольд Шипман

Шипман был врачом, но иногда его пациенты умирали. Позже выяснилось, что в этом виноват сам доктор. Его первой жертвой стала пожилая женщина, которая вызвала врача на дом. Врач сделал ей смертельную инъекцию, а потом наблюдал за происходящим. На следующий день он констатировал естественную смерть и посоветовал родственникам кремировать тело.

Любителя уколов погубила жадность. Когда одна из пациенток оставила ему сомнительное завещание, дело начали раскручивать. После экспертизы стало ясно, что люди погибали из-за передозировки.

В 2000 году Шипмана признали виновным в 15 убийствах и приговорили к пожизненному заключению.