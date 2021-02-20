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«Нас записали в украинцы». Вышинский о том, кем считали себя жители Днепропетровска во времена СССР 

Украина.ру 6 часов назад
«Нас записали в украинцы»: кем считали себя жители Днепропетровска в СССР
Фото: РИА Новости, Андрей Иглов
Кирилл Вышинский занимал пост главного редактора портала РИА Новости Украина. 15 мая 2018 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В заключении журналист провел 470 дней. Впоследствии среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.
Эксперт отметил, что в свое время Днепропетровск даже был закрытым, поскольку там был и до сих пор находится Южный машиностроительный завод по производству ракет, а люди по служебным делам чаще бывали в Москве, чем в Киеве, потому что предприятие ориентировалось на союзное министерство, а не на республиканское.

«Более того, многие, в том числе и мои родители, воспринимают распад Советского Союза точно так же, как и Путин, как самую серьезную геополитическую катастрофу XX века. Люди жили в промышленном городе с серьезными кооперационными связями, прекрасно понимали, что из себя представляет экономика Советского Союза, насколько это сложный организм и каковы будут последствия его распада», — вспоминает Вышинский.

Если на региональных референдумах 1991 года в Галиции голосовали за необходимость поставить вопрос о независимости Украины, то в Днепропетровске представить, что в 1991 году развалится Союз, никто не мог, указал журналист.

«Да, в советских паспортах в графе «национальность» у большинства было записано «украинец». Но почувствовать себя гражданами независимого государства, особенно в условиях тесной экономической кооперации, рабочие, инженеры и сотрудники отраслевых институтов не могли. Все прекрасно понимали, что с развалом Союза разрушится сложная производственная и экономическая система», — добавил он.

Все прекрасно понимали, что реакция на распад Советского Союза в Днепропетровске и во Львове была разной, но насколько разной, сказать трудно, заключил собеседник издания.
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Истории , Кирилл Вышинский , СБУ , Южмаш , РИА Новости
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