Герои Советского Союза, у которых отобрали звание

За всю историю существования Советского Союза медаль "Золотая Звезда Героя Советского Союза" получили более 12 тысяч человек. Казалось бы, высшая награда страны дается навсегда. Увы, не во всех случаях. Советская история знает немало примеров, когда лауреатов "Золотой Звезды Героя" лишали высокого звания. Для такого радикального решения могло быть несколько причин.

Герои, изменившие Родине

Одним из наиболее частых поводов для лишения звания Героя Советского Союза становилось банальное предательство интересов страны. Во время Великой Отечественной войны нередко солдаты и офицеры, ранее удостоенные звания героя, попадая в плен к немцам, соглашались на сотрудничество с ними. И, конечно, если таких людей впоследствии удавалось арестовать, их ждала высшая мера наказания и потеря всех наград. Хрестоматийным примером подобного рода можно считать историю Семена Бычкова , уничтожившего 15 немецких самолетов и имевшего на своем счету два ордена Красного Знамени, орден Ленина и "Золотую Звезду Героя Советского Союза". Однако, когда самолет самого Бычкова был сбит немцами, он добровольно перешел на их сторону и продолжил воевать в Русской освободительной армии генерала Власова. Впоследствии у предателя отобрали все награды и расстреляли. Аналогичная судьба ждала всех перебежчиков.

Рецидивист героем быть не может

Современная историография рисует бойцов, вернувшихся с полей Великой Отечественной войны безусловными героями без страха и упрека. В основном это соответствует действительности. Тем не менее существовало немало случаев, когда военные, прошедшие всю войну, кровью заслужившие боевые награды, в том числе звание Героя СССР, не могли вписаться в мирную жизнь. Иногда эти люди, умеющие только воевать, вступали в организованные банды и шли на преступления. Если они попадали в руки сотрудников правоохранительных органов , их лишали всех государственных наград и предавали суду.

В качестве примера можно привести эпизод с Василием Ваниным , который в 1941 году 18-летним юношей ушел на фронт. Пройдя всю Великую Отечественную, Николай получил множество наград, включая "Золотую Звезду Героя". Но после войны он решительно не знал, чем ему заняться дальше. Некоторое время поработав в пекарне, молодой человек, привыкший к оружию и постоянному риску, бросил работу, а затем совершил несколько краж и вооруженных грабежей. После ареста у Ванина отобрали все награды и отправили в лагерь на 10 лет.

Скелеты в шкафу

Самым неприятным для орденоносцев было, когда высокого звания они лишались за проступки давно минувших дней, когда всплывали неприятные факты их военной биографии, перечеркивающие все их прежние заслуги. Подобная история произошла с Борисом Лукиным, командовавшим отрядом партизан в Белоруссии. Под его руководством партизаны провели немало успешных диверсионных операций против немцев. В итоге Лукину вручили "Золотую Звезду Героя Советского Союза". Однако после войны неожиданно выяснилось, что Лукин самоуправствовал и проявлял крайнюю жестокость по отношению к местным жителям: доходило даже до расстрела за бездоказательные обвинения, за одно лишь подозрение в сотрудничестве с немцами. Как только данная информация вышла наружу, Лукина в 1957 году арестовали, лишили всех наград и посадили на 7 лет в тюрьму.

Орденоносные казнокрады