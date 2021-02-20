Как появился СПИД: история болезни, которая началась с красавчика

Прошло несколько лет после регистрации первых случаев СПИДа, прежде чем врачи смогли точно описать эту болезнь и выяснить, как ей можно заразиться. Медики называли ее «иммунодефицитом гомосексуалов», а священники — карой божьей, которая заберет всех проституток, геев и наркоманов. Но со временем всем стало понятно, что проблема СПИДа не распространяется на конкретные социальные группы и в список ВИЧ-положительных может попасть каждый.

Впервые с заболеванием столкнулся американский доктор Майкл Готтлиб из Лос-Анджелеса. Осенью 1980 года его вызвали, чтобы проконсультировать умирающего мужчину с воспалением легких. Пациент был гомосексуалом 33 лет и выглядел крайне истощенным, бледным, почти серым. Мужчина постоянно кашлял, жаловался на боли в груди.

Доктор Готтлиб тщательно исследовал больного и выяснил, что тяжелое заболевание легких вызвано безобидным микроорганизмом, пневмоцистом, который не в силах навредить даже грудному ребенку. Но почему его пациент умирал под воздействием этого микроба?

Фредди Меркьюри, умер от СПИДа

Анализы показали, что у мужчины абсолютно нет иммунных клеток, которые должны бороться с болезнью. С подобной ситуацией врач столкнулся впервые в своей практике — спасти пациента не удалось. Распространение иммунодефицита После смерти пациента Готтлиб долго не мог успокоиться и все думал, с чем связан иммунодефицит. Он наводил справки о других подобных случаях и вскоре встретился с доктором Джойлом Вайсманом, который работал с молодыми гомосексуалами.

Его пациенты уже несколько лет страдали от заболеваний, вызванных сравнительно безвредными микроорганизмами. Никакие лекарства им не помогали, и с каждым днем они чувствовали себя все хуже. Анализы показали, что у мужчин, как и у пациента Готтлиба, не было иммунитета, который должен уничтожать инфекции. К тому же к самому Готтлибу обратилось еще несколько больных с пневмоцистным воспалением легких. В этот момент врачи решили сообщить о ситуации в Центр по контролю заболеваемости США (CDC). 5 июня 1981 года в печати появилась первая заметка о болезни американских гомосексуалов.

Болезнь геев Летом 1981 года в больницу Сан-Франциско (негласная столица геев США) доставили мужчину с жуткими красно-голубыми пятнами на коже. Доктора были в ужасе — у пациента оказался самый редкий вид рака кожи, саркома Капоши. Прежде она встречалась лишь у пожилых людей, и врачи решили, что молодой человек заработал ее на радиоактивном производстве.

Но они оказались неправы — пациент работал гей-проститутом. В результате странной инфекции он лишился иммунитета, что привело к опухоли, которая и развилась в саркому. К сентябрю 1981 года в США уже было зарегистрировано 107 случаев необъяснимого иммунодефицита. Среди заболевших: 95 гомосексуалов, 6 гетеросексуалов, 5 бисексуалов и одна женщина.

Исследователи посовещались и дали болезни не очень-то лицеприятное название — GRID. Gay-Relat­ed immune defi­cien­cy — иммунодефицит гомосексуалов. На изучение заболевания нужны были деньги, но новое руководство Белого дома во главе с Рональдом Рейганом проигнорировало GRID, да и вообще урезало весь медицинский бюджет. Тогда директор Центра по контролю заболеваемости Билл Фоэге пошел на хитрость и учредил свой собственный, финансово независимый проект «По изучению саркомы Капоши и оппортунистических инфекций». «Пусть господа политики думают, что мы изучаем рак кожи у пожилых мужчин — основных избирателей Рейгана», — отшучивался Билл Фоэге. На деле же ученые вплотную занялись исследованием иммунодефицита. Паника К середине 80‑х ученые знали о болезни все, кроме того, как ее лечить и откуда вообще она взялась. Правительство США делало вид, что такой болезни вообще не существует. Священнослужители предрекали, что СПИД уничтожит всех грешников (проституток, гомосексуалов и наркоманов), вспоминали Содом и Гоморру и грозили концом света.