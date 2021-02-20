Кем на самом деле была девочка с фотографии со Сталиным 

Фотографию, на которой Иосиф Сталин держит на руках маленькую девочку, долгое время называли «Сталин и Мамлакат». Но мало кому известно, что у этой малышки совсем другое имя, да и саму ее просто выдали за другого ребенка, О том, кто же на самом деле счастливо улыбается со снимка, и почему правду о ней не рассказывали, читайте в материале «Рамблера».

Настоящее имя девочки со знаменитой фотографии Геля (Энгельсина) Маркизова. 27 января 1936 года она вместе со своим отцом, наркомом земледелия Бурят-Монгольской республики, Арданом Маркизовым приехала в Кремль с составе делегации. Сталин заметил улыбающуюся девочку и взял ее на руки. В этот момент и сделали фотографию, впоследствии ставшую знаменитой.

М. Калашников

Снимок использовали буквально повсюду: лицо Гели смотрело с плакатов, листовой, картин… Именно факт столь быстрого распространения фото и использования его в разнообразных агитационных материалах в скором времени создал проблему, решением которой стала подмена одной девочки на другую.

В 1937 году отца Гели арестовали, объявили японским шпионом и расстреляли, мать сослали в Казахстан, где та погибла. Сама же девочка стала дочерью врага народа. При этом ее лицо украшало сотни плакатов и картин, да еще она при этом сидела на руках у Сталина! Однако, изъять из обихода все плакаты, листовки, картины, книги и другие вещи, где «засветилось» лицо Гели Маркизовой, не представлялось возможным. Было решено пойти другим путем: стали говорить, что на фотографии изображена Мамлакат Нахангова, девочка, получившая за ударный сбор хлопка орден Ленина и ставшая самой известной пионеркой страны. И никого не смущал тот факт, что на самом деле Мамлакат на 7 лет старше Гели, в 1936 году, когда было сделано знаменитое фото, ей было уже 12 лет, что совершенно не соответствует возрасту девочки на снимке.

Тогда на это закрыли глаза, а, возможно, просто не сопоставили факты. Позже про возраст девочек вообще забыли, поэтому вопросов относительно того, кто на самом деле изображен на знаменитом снимке, не возникало.

Кстати, фотография самой Мамлакат со Сталиным тоже есть.

М. Калашников

И даже при беглом взгляде на оба снимка, можно легко понять, что на них изображены две совершенно разные девочки.