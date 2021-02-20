Сражение в Могадишо: самая позорная операция спецназа США 

3 октября 1993 года стало черной датой в военной истории США. В ходе спецоперации по захвату лидера сомалийских повстанцев Мухаммеда Айдида американский спецназ потерял десятую часть бойцов, но так и не достиг поставленной цели.

Хотели как лучше

В 1991 году в Сомали вооруженной оппозицией был свергнут президент Мохаммед Сиад Барре. В стране разразился новый виток гражданского противостояния, приведший к разрухе и страшному голоду, жертвами которого стали по меньшей мере 300 тысяч человек.

Весной 1992 года Совет Безопасности ООН учредил миссию, целью которой было снабжение продовольствием жителей Сомалийской республики. Однако уже с первых дней гуманитарные конвои стали наталкиваться на препятствия в лице местных вооруженных формирований. Продукты питания можно было провезти, лишь заплатив боевикам пошлину. Более того, даже пропущенные товары редко доходили до нуждающихся.

ООН приняла решение для охраны гумконвоев ввести в Сомали ограниченный миротворческий контингент, куда вошли представители 20 стран, в том числе и США. Однако международное вмешательство во внутренние дела республики было в штыки воспринято лидером Сомалийского национального альянса (СНА) Мухаммедом Айдидом, который фактически объявил миротворцам войну.

Ситуация осложняется

Боевые действия между силами ООН и повстанцами начались после прекращения вещания радиостанции СНА, которая, по словам представителей ООН, только и делала, что занималась подстрекательством. 5 июня 1993 года миротворческие силы понесли первые потери. Сначала в подготовленной засаде были расстреляны 24 пакистанских солдата, позднее в этот же день боевики атаковали еще несколько групп миротворцев. В ответ ВВС США нанесли ряд ударов по базам повстанцев, уничтожив штаб-квартиру СНА, радиостанцию и дом Айдида.

Однако подобные действия только осложнили отношения с местным населением, значительная часть которого заняла к США откровенно враждебную позицию. Тем не менее, руководители ООН потребовали от миротворческого контингента ареста или на крайний случай ликвидации Айдида. За голову лидера боевиков назначили вознаграждение в 25 тысяч долларов.

Проведение операции по поимке Айдида возложили на военное руководство США, для чего в Сомали была введена оперативно-тактическая группа войск специального назначения — «Рейнджеров». Проведя несколько весьма спорных и крайне неудачных операций, американские военные решили временно переключиться с Айдида на его ближайших соратников.

Плохой день для «рейнджеров»

Целью командования США стал Омар Салад — советник Айдида, который 3 октября 1993 года после антиамериканского митинга должен был остановиться в белом трехэтажном доме недалеко от гостиницы «Олимпик» — в самой гуще трущоб столицы Сомали Могадишо. По некоторой информации там мог обитать и сам Айдид.

Кварталы «Черного моря» (так называли американцы этот район) были населены преимущественно сторонниками Айдида, обладавшими внушительным арсеналом оружия. По разным оценкам, здесь находилось от 2-х до 6 тысяч боевиков и ополченцев, «рейнджеры» же собирались провести операцию силами 160 человек. Такой расклад американцам не предвещал ничего хорошего.

Операция стартовала в 15:00. Американский десант с вертолетов при помощи «быстрых веревок» высадился на искомое здание и забросал двор штурмовыми гранатами. Однако не прошло и минуты, как на «рейнджеров» из соседних строений обрушился шквальный огонь. Такая реакция повстанцев стала для американцев крайне неприятным сюрпризом.

Тем не менее, спецназовцам удалось захватить Омара Салада и еще 23 члена СНА (Мухаммеда Айдида в доме не оказалось).

Главарей боевиков и конвоиров успели посадить в подъехавшие к месту операции «Хаммеры», однако дорога к свободе оказалась долгой. Улицы Могадишо в считанные часы превратились в баррикады, и подъезжая к очередному препятствию американский конвой подвергался жесточайшему обстрелу.

Во время погрузки колонны повстанцами был сбит один из американских вертолетов в котором находились 6 военнослужащих. «Рейнджеры» были вынуждены отправить часть бойцов на защиту упавшей машины, но по прибытии на место аварии те оказались в плотном кольце повстанческих формирований. Завязалась перестрелка. Об ожесточенности боя говорит тот факт, что за несколько часов по противнику было выпущено не менее 60000 патронов.

С каждым часом ситуация для восьмидесяти окруженных американских военных становилась все хуже. Заканчивались боеприпасы, вода и медикаменты. Только глубокой ночью после прихода подкрепления со стороны миротворческих сил «рейнджерам» с большими потерями удалось вырваться из окружения. Рано утром 4 октября они уже были в расположении пакистанской армии.

Больше такое не повторится

За все время боев на улицах Могадишо «рейнджеры» убитыми потеряли 18 человек, еще 84 бойца были ранены. Кроме того, повстанцы уничтожили три вертолета «Черный ястреб», три «Хаммера» и один грузовик. Учитывая, что в операции участвовала элита американского спецназа, ее итоги были признаны катастрофическими. Провал в Сомали болезненно воспринял министр обороны США Лес Эспин, который незамедлительно подал в отставку.

Случившееся в Могадишо вызвало в США широкий общественный резонанс на что не мог не отреагировать президент Билл Клинтон . По его распоряжению все военные операции в Сомали были свернуты, а к 31 марта 1994 года запланирован окончательный вывод контингента американских войск из страны. С лидером сомалийской оппозиции Айдидом было заключено бессрочное перемирие.