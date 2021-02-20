Нюрнбергский суд: оглашения каких сведений так боялся Черчилль 

После окончания Второй мировой войны перед странами антигитлеровской коалиции встал вопрос о том, как поступить с вождями и руководителями Третьего рейха. Наиболее логичным было предать их справедливому суду, как впоследствии и поступили.

Тем не менее на Ялтинской конференции в 1945 году Уинстон Черчилль предложил расстрелять руководителей нацистской Германии без суда и следствия. Что это? — праведный гнев или глава Великобритании опасался, что на суде могут всплыть факты, не предназначенные для широкой публики.

Странное предложение

Удивительно, но глава Великобритании, страны, которая исторически всегда поддерживала верховенство закона, считал, что юридический суд над нацистскими преступниками не нужен.

По словам Уинстона Черчилля, которые были запротоколированы в стенограммах трехсторонних встреч, едва первые лица Третьего рейха попадут в руки союзников, их следует сразу же казнить. Кроме того, глава Великобритании рекомендовал «уничтожить пятьдесят тысяч немецко-прусских офицеров».

При этом Черчилль с Рузвельтом неоднократно заявляли, что если суд и состоится, то он должен быть политическим, но никак не юридическим.

Однако И. В. Сталин категорически отверг данные предложения, высказав мнение, что должен быть создан международный трибунал, который именно с юридической стороны оценит виновность перед человечеством каждого из руководителей фашистской Германии и приговорит к справедливому наказанию.

После долгой дискуссии глава Великобритании был вынужден согласиться с руководителем СССР. В то же время возникает вопрос, вскрытия каких фактов мог опасаться Черчилль?

Темная сторона истории

Самое интересное заключается в том, что большинство нацистских преступников за исключением первых лиц фашистской Германии вскоре после окончания двенадцати так называемых малых Нюрнбергов, последовавших вслед за основным процессом, были выпущены на свободу. Впоследствии все они неплохо устроились на Западе.

Означает ли это, что они промолчали о тех вещах, которые хотел скрыть Уинстон Черчилль? Вполне возможно, тем не менее часть фактов, обнародования которых боялся Уинстон Черчилль, со временем стала достоянием общественности.

Дело в том, что еще в самом начале войны между СССР и Германией Уинстон Черчилль придерживался довольно странных двойных взглядов.

В частности, в июле 1941 года он писал Сталину, что понимает и одобряет те военные действия, которые СССР предпринял с целью получения определенных преимуществ: присоединение новых территорий на своих западных границах, и тем самым смягчение первого удара Гитлера.

В то же время сегодня уже хорошо известно, что Великобритания и США активно финансировали Гитлера в ходе его борьбы за власть в Германии, а затем путем прямых и косвенных интриг активно натравливали его на СССР.

До сих пор остается загадкой, зачем 12 мая 1941 года Рудольф Гесс , второй человек Третьего рейха, на самолете прилетел в Лондон.

По одной из версий, это была попытка примирить Германию с Великобританией, чтобы затем совместно противостоять Советскому Союзу.

В английском «плену» Рудольф Гесс содержался как важная особа, и впоследствии по решению Нюрнбергского трибунала избежал высшей меры наказания.

Тем не менее вскоре после его смерти в 1987 году сын Гесса заявил журналистам, что его отца отравили английские спецслужбы, якобы из-за того, что он мог проболтаться о неких тайнах, которые должны были уйти в могилу вместе с ним.

О том, что лидеру Великобритании было что скрывать, свидетельствует и реплика Германа Геринга на Нюрнбергском процессе. Один из первых лиц фашистской Германии прямо обвинил США и Великобританию в том, что они сами развязали нацистам руки во время Мюнхенского сговора.

Тот факт, что компании Великобритании и США, с одной стороны, поставляли вооружение СССР, а с другой — активно финансировали военную промышленность Германии, сегодня общеизвестен и зафиксирован в десятках книг. Очевидно, оглашения этих сведений и опасался Уинстон Черчилль, когда настаивал на расстреле всей верхушки Третьего рейха без суда и следствия.