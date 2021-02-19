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За что принято «спрашивать» в уголовном мире 

BigPicture.ru 19 февраля 2021
За какие проступки принято «спрашивать» в уголовном мире
Фото: BigPicture.ru
Под «спросом» в криминальной среде обычно понимают разбор уголовниками того или иного проступка и принятие решения по провинившемуся. Состав такой «комиссии» зависит от ранга человека, с которого «спрашивают». Если это вор в законе, то и разбираться будут воры в законе, а если дело касается обычного заключенного, то руководит процессом самый авторитетный сиделец. После выяснения всех деталей с виноватого можно «получить», то есть применить к нему меры воздействия, вплоть до убийства. Но за что конкретно могут «спросить» в воровской среде?

Спрос за масть

В этом случае с человека «спрашивают» из-за того, что он назвался не тем, кем является на самом деле. Если мужик, то есть обычный заключенный, отбывающий свой срок и работающий как все, назовет себя бродягой (профессиональным уголовником, рецидивистом), то его ждет разоблачение и кара. Хуже всего, когда самозванец лжет всем, что он вор в законе.
Несмотря на то что в воровском мире вор — фигура крупная и каждого из них хорошо знают, есть немало примеров, когда обычные уголовники неоднократно присваивали себе этот высший титул криминального мира. Хорошо известна история Леонида Свинухова (Ленчик Тряси-Башка), который много раз выдавал себя за вора.
Но однажды с него «спросили» в одной из зон настоящие воры в законе Вася Бузулуцкий, Дехан и Володя Рязанский, после чего жестоко избили. Больше Свинухов судьбу не искушал, так как понял, что в следующий раз его могут и убить. Кстати, чтобы не «спросили» за масть, не стоит делать татуировки со звездами, как у воров в законе.

Спрос за крысятничество

Крыса в воровском мире — это человек, взявший чужую вещь без разрешения, то есть укравший. В стесненных условиях, в которых вынуждены годами проживать арестанты, все вынуждены придерживаться строгих правил общежития, за нарушение которых строго карают.
Обычно в камерах и бараках воруют сигареты, чай, наркотики, сладости и деньги. «Спрос» может быть различным по строгости — все зависит от того, насколько ценная для зека вещь украдена. Самая суровая кара ждет тех, кто позарился на «общаковые» деньги — за такой крысятничество часто лишают жизни. Если похитили еду, то воришку заставляют насильно есть, иногда до потери сознания.
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