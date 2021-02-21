Сколько моряков убила подлодка К-19

Вступив в строй в 1960 году, атомная подлодка К-19 стала зримым воплощением ядерной мощи Советского Союза. К сожалению, в истории она осталась как самая аварийная советская субмарина. Американцы поэтически и трагично прозвали её «оставляющая вдов». Советские моряки коротко и ёмко — «Хиросима». К-19 убила немало членов своих экипажей.

Проблемы с самого начала

Есть такой обычай — при спуске корабля со стапелей разбивать о его борт бутылку шампанского, которая должна разлететься вдребезги с первого раза, что символизирует удачную дальнейшую судьбу корабля. О корпус К-19 бутылка разбилась только со второго раза, да и «запускал» шампанское офицер-мужчина, хотя положено делать это женской рукой. Лодку включили в состав действующего флота — негоже носителям идей научного коммунизма верить во всякие приметы.

Как бы то ни было, но именно на К-19 произошла авария реактора, первая в истории атомного подводного флота СССР. История не то, чтобы засекреченная, по ней Голливуд даже кино снял с Харрисоном Фордом в главной роли, но недостаточно изученная. Так, за прошедшее время вышло всего две книги на русском языке про инцидент: «Чрезвычайное происшествие на советском флоте» Николая Черкашина и «Катастрофы под водой» Николая Мормуля.

Черкашин — капитан первого ранга, известный писатель маринист. Мормуль был начальником технического управления Северного флота, контр-адмирал. Оба располагают информацией из первых рук, включая беседы с членами экипажа. Тем не менее, в открытом доступе до сих пор нет списка награждённых подводников с К-19, а могилы пятерых погибших при устранении аварии были найдены случайно, так как оформлены были в неброском стиле, без указания причины гибели.

Восстанавливая картину происшествия, можно утверждать следующее. 4 июля 1961 года подлодка находилась в ста километрах южнее острова Ян-Майен в Атлантике, когда вышла из строя вентиляция и реактор начал перегреваться. Сигнал об этом командир подлодки капитан второго ранга Николай Затеев получил в 4:15. Это было чревато тепловым взрывом, гибелью экипажа и радиоактивным заражением немалой части мирового океана. Как знать, может и третья мировая разразилась бы — на острове стояла американская радиолокационная станция, зафиксируй она взрыв с выбросом радиации, неизвестно как отреагировало бы Министерство обороны США

Подлодка всплыла, экипаж начал бороться за жизнь корабля. Радиостанция оказалась неисправой и SOS послали через слабенький аварийный передатчик. Сформировали команду из восьми человек, все — добровольцы, понимавшие, что идут на смерть. Им было 20-22 года. Подводник — профессия для молодых, тридцатилетнему уже сложно под водой, а сорокалетнему — невозможно находиться, кондиции не те. От радиации ремонтников спасали костюмы химзащиты и противогазы, точнее, они были, скорее, психологической защитой, чем реальной. Менялись через считанные минуты, потребовалось две попытки, после которых вентиляцию восстановили, угроза взрыва миновала. Но лодка была заражена радиацией, выброшенной неисправным реактором через вентиляцию корабля.

Экипаж с К-19 сняли две другие советские подлодки, пришедшие на сигнал SOS. Моряки перешли на борт голыми, оставив заражённую форму на К19 и после омовения морской водой для очищения от радионуклидов. Все восемь участников ремонтной группы умерли довольно быстро, шансов при облучении в 5000-6000 бэр не было никаких.

А экипажи двух подлодок-спасателей были наказаны: они ослушались приказа, покинули место в подводной завесе против американского атомохода. Не приди они на помощь, трупов было бы гораздо больше: экипаж К-19 состоял из 149 человек и все они могли подвергнуться воздействию смертельной дозы радиации.

К-19 отбуксировал в порт корабль в сопровождении эсминцев.

Продолжив службу, К-19 пополнила список аварий

На ремонт и дезактивацию подлодки потребовалось три года и в 1963-м К-19 вернулась в строй. Дурная слава уже закрепилась за кораблём, но не списывать же новёхонькую субмарину из-за того, что она — невезучая!

К-19 приступила к пополнению своего печального списка. Как рассказывает историк военно-морского флота, член российского военно-исторического общества Игорь Боровик, в 1972 году на подлодке вспыхнул пожар, унесший жизни 30 человек (28 погибли на борту и 2 скончались позже).

Боровик утверждает, что К-19 понесла беспрецедентные потери экипажа в мирное время для подводного флота при авариях (а не при гибели судна). Потом был ещё один пожар, локальный. Два столкновения с американскими субмаринами. Эти инциденты к счастью обошлись без человеческих жертв.

Списали К-19 только в 1990-м году. В начале двухтысячных бывшие члены экипажа предлагали устроить на судне музей подводного флота, но идея не прошла и «Хиросиму» пустили на металлолом.