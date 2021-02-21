Что сделал русский Генерал Мороз с испанскими солдатами Гитлера 

Гитлер говорил о бойцах 250-й пехотной дивизии вермахта, состоящей из испанцев: «Нельзя представить более бесстрашных парней». Мол, «они попирают смерть».

В Советском Союзе их воспринимали наёмниками диктатора Франко и отчасти были правы. Но большинство мадридских добровольцев хотели быть в России страстными любовниками, что, впрочем, не мешало им неплохо сражаться с нашими солдатами.

На войну с СССР как на приключение

28 июня 1941 года Франсиско Франко, каудильо Испании (в Средневековье так называли предводителей с неограниченной властью, негласный титул), призвал своих соотечественников к участию в войне против Советского Союза. Он рассказал о потрясающих победах вермахта и сообщил, что со страной восточных варваров будет покончено через 5 недель, поскольку за неделю операции «Барбаросса» немцы разгромили основные части РККА и далеко продвинулись вглубь территории СССР.

Речь Франко имела феноменальный успех. На некоторых вербовочных пунктах план по приёму добровольцев был перевыполнен за один день. Через неделю список испанцев, прежде всего членов ультраправой националистической партии «Фаланга», готовых сражаться на стороне вермахта, превысил штатное расписание пехотной дивизии в 40 раз. Об этом с восторгом рассказали мадридские газеты. В действительности бойцов не хватало, и Франко пополнил недостаток добровольцев за счёт солдат регулярной армии.

Синяя дивизия, ставшая голубой

«Фалангисты» носили синие рубашки в знак приверженности к своей партии. Именно поэтому 250-я пехотная дивизия вермахта получила изначально название синей, а потом — голубой. Из 18 694 её первых солдат 6 000 составляли студенты Мадридского университета и кадеты — совсем молодые люди 18-22 лет.

А офицеры кадровой армии не очень-то стремились попасть в вермахт. Пришлось некоторых уклонистов понизить в звании, вплоть до рядовых. Но даже в этих условиях было набрано чуть больше двух трети кадрового командного состава, а недостаток покрыли за счёт ветеранов гражданской войны.

В крестовый поход против коммунизма

Автор известной книги «Гитлеровский легион испанцев: Голубая дивизия в России» Джеральд Клейнфельд писал, что многие молодые испанцы считали советских людей личными врагами, виновными в гражданской междоусобице в Испании. Именно поэтому добровольцы воспринимали себя участниками крестового похода против коммунизма, что-то вроде войны с красной дьявольщиной.

На самом деле их обманули. Хитрый Франко тем самым задобрил Гитлера, который через своего протеже — главу МИДа Испании Рамона Суньера — стремился втянуть Мадрид в вооружённый конфликт с Лондоном.

Напомним, в октябре 1940 года между главами Германии и Испании состоялась девятичасовая беседа, в которой фюрер пытался уговорить каудильо объявить войну Англии.

Руководитель Третьего рейха хоть и разгадал хитрость и неискренность визави, второй раз беседовать на эту тему с Франко отказался.

«Я лучше вырву себе все зубы», — заявил Гитлер.

Испанцы не чистили винтовок

Пройдя ускоренный курс в Баварии, солдаты Голубой дивизии зарекомендовали себя весёлыми и бесшабашными парнями, которые не понимали, зачем отдавать честь старшим по званию. Оказавшись на Восточном фронте, они продолжали бесить немцев ненадлежащим уходом за оружием и пренебрежением к рытью окопов.

Гитлер даже жаловался Франко: «Они считают, что винтовку нельзя чистить ни под каким предлогом».

Страстные любовники

А ещё испанцы надевали на стволы винтовок надутые презервативы, писал Джеральд Клейнфельд, демонстрируя немецким офицерам наплевательское отношение к запрету половых связей с женщинами оккупированных территорий. Тем самым они, по мнению историка, позиционировали себя страстными любовниками, а не убийцами-насильниками, которых хватало в германских войсках.

В ответ на это снабженцы вермахта специально поставляли в части Голубой дивизии плохую еду и обмундирование. Маленькая месть немцев привела к тому, что к декабрю 1941 года 700 испанцев были отправлены на родину инвалидами из-за некачественного питания.

Первый бой и первая победа

Весь сентябрь и начало октября 1941 года Голубая дивизия пешком шла от польского города Сувалки до советского Витебска — до 35 км в день и с 20 кг военного груза за плечами каждого бойца. Весь маршрут составил 1 000 км. Командование вермахта, оправив испанцев в столь долгое путешествие, фактически пыталось их «перевоспитать».

Ибо «голубые» не только дерзили, но высказывали крамольные мысли: мол, пришли воевать против красных, а не с русскими.

2 октября 1941 года в районе Новой Капеллой 2-й батальон 269-го полка Голубой дивизии атаковал советский батальон, который пытался форсировать реку Волхов. Имея преимущество в позиции, испанцы перебили часть красноармейцев и пленили порядка 80 солдат РККА. Если учитывать, что разведка и штаб вермахта предоставил «голубым» точное время наступления и направление удара, то исход боя был предопределён заранее.

Генерал Мороз

27 декабря войска 52-й армии РККА нанесли тяжёлый удар по 250-й дивизии. Помимо русских пуль и снарядов добровольцев Франко безжалостно убивал Генерал Мороз. Бойцы 269-го пехотного полка, которые попали в советский плен в районе Красного Бора, рассказали, что в ротах осталась только треть состава. Многие солдаты замёрзли и умерли от ран. Их укладывали в жуткие кордвуды — по-русски в поленницы. Об этом написал генерал Эстебан-Инфантес в своей книге «Голубая дивизия. Добровольцы на Восточном фронте».

В целом, зимой 1941 и весной 1942 года испанцы, находясь между немецкими соединениями, воевали неплохо, получая от союзников необходимую поддержку в критические моменты, в том числе и авиацией. Тем не менее в обороне вермахта они всегда были слабым звеном.

Голубой легион

20 октября 1943 года Франсиско Франко расформировал Голубую дивизию и приказал солдатам вернуться домой. С одной стороны, высокие потери в России подрывали политический авторитет каудильо, с другой — усилилось политическое давление со стороны США. Понимая, что Третий рейх обречён, лидер Испании спешил оформить полный нейтралитет, чтобы не попасть под удар немецких врагов. Несмотря на военные невзгоды, вернулись не все.

Порядка двух тысяч убеждённых фалангистов сформировали Голубой легион под командованием вермахта. Всего, по данным Джеральда Клейнфельда, против частей РККА воевало свыше 45 тысяч испанцев. Значительная часть из них нашли в России последний приют с берёзовым крестом у изголовья.