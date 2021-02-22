Сколько казаков стало предателями в ВОВ 

Несмотря на определенные разногласия с советской властью, большая часть казаков доблестно сражалась в Великую Отечественную против немецко-фашистских захватчиков. Но были и те, кто по тем или иным причинам встал под знаменами врага. Сколько казаков воевало против Красной армии?

"Потомки готов"

К казакам у нацистов было особенное отношение. Идеологи Третьего Рейха четко разделяли народы на "высшие" и "низшие" расы. Русских они относили к последней категории. При этом нацисты не признавали казаков русскими, считая их потомками древнегерманского племени остготов, а значит, арийцами.

Распространению коллаборационистских настроений в казачьей среде также способствовало недовольство политикой большевиков, прежде всего затеянной Иосифом Сталиным коллективизацией, сопровождавшейся раскулачиванием зажиточных крестьян.

Первые казаки, перешедшие на сторону врага, появились в составе Вермахта еще в 1941 году. Лихие и бесстрашные наездники, они были полезны в борьбе с партизанами, скрывавшимися в лесах. Там, где не проедет техника, казак всегда проскочит.

Активная работа по организации казачьих частей Третьего Рейха началась после прихода немцев на Дон летом 1942 года. В основном казаки воевали против Красной армии в составе двух крупных подразделений — Казачьего стана и 15-го казачьего корпуса СС.

На службе Рейха

Первым появился Казачий стан, его формированием занимался бывший полковник Русской императорской армии Сергей Павлов . Подразделение, называемое иногда организацией, было окончательно сформировано в январе 1943 года.

Численность Стана постоянно росла. По данным историка К. М. Александрова, в апреле 1945 года, к моменту его реорганизации в Отдельный казачий корпус, в составе подразделения числилось 18395 казаков. Другие исследователи называют цифру ближе к 20 тысячам. И это без учета членов семей — жен, детей, а также тех, кто потерял возможность сражаться.

В последний день апреля 1945 года, понимая бессмысленность сопротивления, казаки начали отступать на территорию Австрии. На тот момент общая численность Казачьего стана составила порядка 40 тысяч человек.

Вслед за Станом в августе 1943 года появилась 1-я казачья дивизия, в феврале 1945 года преобразованная в 15-й казачий кавалерийский корпус СС. На ноябрь 1943 года в подразделении служили 18555 казаков, к концу войны его численность достигла 25 тысяч человек. Однако необходимо учитывать, что 3-5 тысяч — это немцы. Таким образом, против Красной армии в составе 1-й казачьей дивизии СС сражались около 20 тысяч казаков.

Драма в Австрии

В мае 1945 года казачьи части капитулировали перед союзниками в Австрии. Пленных разместили в лагерях, а позже, в соответствии с договоренностями в Ялте, выдали советскому командованию.

По данным немецкого исследователя Йоахима Хоффманна, всего в СССР было выдано порядка 60 тысяч казаков. Однако в эту цифру исследователь включает еще и беженцев, которые непосредственно в боях против Красной армии не участвовали.

Более точные цифры относительно сражавшихся с советскими войсками к концу войны казаков приводит российский историк Михаил Шкаровский. Со ссылкой на архивные данные исследователь отмечает, что всего было выдано почти 43 тысячи человек, из них мужчин — 38496. Впрочем, не все из мужчин-казаков держали в руках оружие. К примеру, среди пленных было семь священников.

Указанные данные дают основания судить лишь о количестве казаков, воевавших против Красной армии на конечном этапе войны, но не позволяют делать более-менее точные оценки об общем количестве тех из них, кто в Великую Отечественную бросил вызов советской власти с оружием в руках. Многие погибли в боях, другие утратили возможность сражаться.

Так сколько?

Оценки общей численности воевавших против красноармейцев казаков дает историк В. П. Махно. В своей книге "Казачьи войска 3-го Рейха" он заявил о 150-160 тысяч человек, прошедших через казачьи части Рейха в период ВОВ. Из них непосредственно казаков исследователь насчитал 110-120 тысяч.

Помимо Казачьего стана и 15-го кавалерийского корпуса, он упоминает о таких подразделениях, как бригада Антона Туркула, 5-й учебный полк, батальон Петра Краснова — всего около 10 тысяч штыков. Также он учитывает подразделения, не переданные в 1-ю казачью дивизию — пять тысяч, а также в службах безопасности, отрядах противовоздушной обороны — несколько тысяч.

Другие данные приводит историк Сергей Маркедонов . Через казачьи части в годы ВОВ, полагает он, прошло порядка 80 тысяч человек, однако казаков из них было не более 20 тысяч. Остальные — русские, украинцы, белорусы и представители других национальностей СССР.

Однако наиболее распространена у исследователей цифра в 70-80 тысяч казаков, сражавшихся с Красной армией. По данным историка Кирилла Александрова, коллаборационистами в Великую Отечественную стали около 1,24 миллиона граждан СССР, из них 400 тысяч русских, из которых 80 тысяч — казаки.

Эти цифры подтверждаются оценками коллаборационистского Казачьего комитета Кубани, Терека и Дона. В период с 10 июля по 10 октября 1943 года, то есть во время отступления гитлеровской армии с территории непосредственно России, Комитет насчитал 71368 казаков мужского пола.