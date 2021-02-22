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Чем танк Т-34 удивил немецких генералов 

Русская семерка 26 минут назад
Чем танк Т-34 удивил немецких генералов
Фото: Русская семерка
Немецкие танкисты, с триумфом прошедшие до 1941 года по многим европейским странам, считали свои боевые машины лучшими в мире. До тех пор пока не столкнулись с советским Т-34 — лучшим средним танком Второй мировой войны.

Главные преимущества

Для 1941 года «тридцатьчетверка» была одним из самых передовых танков мира. Одним из главных ее преимуществ было длинноствольное 76-миллиметровое орудие.
Кроме того, Т-34 обладал широкими гусеницами и отличной маневренностью и проходимостью. Плюсов в копилку танка добавляли дизельный двигатель на 500 лошадиных сил и броня, выполненная рациональными углами наклона.

Лучший в мире

Ударной силой рвущейся к Москве группы армий «Центр» были танковые подразделения генерал-полковника Гейнца Гудериана. Впервые они столкнулись с «тридцатьчетверками» 2 июля. Как вспоминал впоследствии военачальник, пушки немецких танков были слишком слабы против советских машин.
Позже танки Гудериана познали на себе всю мощь Т-34 во время битвы за Москву. Оснащенная «тридцатьчетверками» Четвертая танковая бригада заставила, по воспоминаниям немецкого генерала, пережить «несколько отвратительных часов» Четвертую танковую дивизию Вермахта. От полного разгрома немцев спасала лишь 88-миллиметровая пушка, способная пробивать броню «тридцатьчетверки».
Фельдмаршар Эвальд фон Клейст, командовавший Первой танковой группой на южном направлении отозвался о советской машине более откровенно: «Самый лучший танк в мире!».

Полное изумление

Немецкие танкисты вспоминали, что их машины могли с успехом воевать против Т-34 лишь «в особо благоприятных условиях». К примеру, средний танк PzKpfw IV со своим короткоствольным 75-миллиметровым орудием мог уничтожить «тридцатьчетверку» лишь с тыла, при этом снаряд должен был попасть через жалюзи точно в мотор. Для этого танкист должен был обладать значительным опытом и сноровкой, поэтому пускать в бой недостаточного опытного командира было чревато.
Не скупился на комплименты советской машине и известный танкист Вермахта Отто Кариус. «Впервые появились русские танки Т-34! Изумление было полным», — так описывал военнослужащий в своих воспоминаниях первые впечатления от боя с «тридцатьчетверкой».
Он соглашался с тем, что единственным эффективным оружием против Т-34 была 88-миллиметровая пушка. Однако подчеркивал, что на первом этапе войны основным противотанковым средством Вермахта было орудие калибром 37 миллиметров. В лучшем случае оно могло заклинить башню Т-34, сокрушался танкист.

С двух километров

Хвалил советскую машину и генерал-лейтенант Эрих Шнейдер. По его словам, среди танкистов Вермахта «тридцатьчетверка» произвела «настоящую сенсацию». Шнейдер отмечал, что снаряды 76-миллиметровой пушки Т-34 были способны пробивать защиту немецких танков с расстояния до двух тысяч километров.
Бронемашины Вермахта могли поражать советские танки с расстояния не более полукилометра. При этом обязательным условием было попадание в кормовую или бортовую части «тридцатьчетверки».
Не в пользу немецких танков были и защитные характеристики. Шнейдер подчеркивал, что толщина брони на лобовой части у машин Вермахта составляла 40 миллиметров, а по бортам — всего 14.
Т-34 был защищен гораздо основательнее: 70-миллиметровая броня на лобовой части и 45 миллиметров по бортам. Добавить к этому тот факт, что сильный наклон броневых плит снижал эффективность попадания снарядов.

Танки грязи не боятся

Для немцев Т-34 служил эталоном проходимости, отмечал в своих боевых записках генерал-полковник Эрхард Раус. Военачальник признавал: советская машина обладает лучшей проходимостью по пересеченной местности и способна на «трюки, поражающие воображение».
Преимущества в маневренности и проходимости «тридцатьчетверки» признавались и в выпущенной в мае 1942 года «Инструкции для всех частей Восточного фронта по борьбе с русским Т-34».

Под немецкое крыло

О высокой оценке командованием Вермахта боевых качеств Т-34 говорит тот факт, что немцы использовали захваченные машины в своих боевых частях. В основном «тридцатьчетверки» попадали к Вермахту в 1941 году — в первые неудачные для Красной армии месяцы войны. Однако активно использовать захваченные Т-34 Вермахт начал лишь зимой 1943 года, когда стратегическая инициатива на Восточном фронте начала переходить к СССР.
Изначально использовавшие трофейные советские машины подразделения германской армии сталкивались с проблемой обстрела «тридцатьчетверок» собственными артиллеристами. Дело в том, что наводчики во время боя руководствовались силуэтом машины, а не опознавательными знаками.
Чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем на башню, корпус или люк (для Люфтваффе) «тридцатьчетверки» стали наносить огромную свастику. Другой способ избежать «дружественного огня» — использование Т-34 совместно с пехотными подразделениями Вермахта.
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