Как жители Прибалтики воевали против советской власти 

Процесс активного противостояния советской власти Литва запустила сразу же после нападения Германии на СССР. Однако решающая фаза прибалтийского сопротивления началась летом 1944 года, когда советско-германский фронт переместился на территорию Литвы, Латвии и Эстонии.

Краткосрочная свобода Литвы

За год до начала Великой Отечественной войны все три государства Прибалтики были присоединены к СССР. В Литве антисоветские настроения в довоенный период проявлялись сильнее, чем в Эстонии и Латвии. Из более чем 40 тысяч депортированных в Сибирь жителей данных государств, а позднее советских республик, около 17,5 тысяч человек приходились на Литву.

Еще в 1940 году Литовский фронт активистов — организация, оппозиционная действующей власти, стала пропагандировать идею возврата стране утраченной независимости. Объявление фашистской Германией войны Советскому Союзу стало точкой отсчета для решительных действий литовских реваншистов. В восстании, начавшемся в день нападения немцев на СССР, участвовали как мирные жители Литвы, так и бывшие военнослужащие стрелкового корпуса Красной Армии, дислоцировавшегося в республике. Подавляющее большинство их (литовцы) дезертировали — из 16 тысяч с отступающими частями РККА ушли лишь две тысячи.

100 тысяч повстанцев под руководством Литовского фронта активистов овладевали стратегически важными объектами и целыми городами, которые оставляла отходящая Красная Армия. Они убивали солдат и офицеров РККА, коммунистов и евреев. Лидером восстания выступил педагог Юозас Амбразявичус.

С приходом немцев борцы за независимость Литвы рассчитывали на поддержку нацистов. Но гитлеровцы установили в бывшей советской республике свои порядки, ни о какой ее автономии фашисты и слышать не желали. Литовский фронт активистов в августе 1941 года был расформирован по приказу генерального комиссара Литвы Адриана фон Рентельна. Лидер организации Амбразявичус бежал на Запад и оттуда с середины 1940-х до начала 1950-х годов руководил антисоветским подпольем. Он дожил до 70 лет и умер своей смертью в США.

«Лесные братья», бандеровцы и иже с ними

Большинство историков едины во мнении, что литовское восстание 1941 года только подготовило почву для антисоветской подпольной борьбы, активно проводимой в Прибалтике в 1944-1949 годах. Она началась летом 1944 года, когда советско-германские боевые действия стали вестись на прибалтийских территориях.

По некоторым оценкам, в 1945 году, когда движение партизан в Прибалтике находилось на пике своего развития, в Литве воевали порядка 30 тысяч «лесных братьев». Это было самое большое национально-освободительное объединение в масштабах республики. Хотя историки и называют разные цифры, касающиеся численности «лесных братьев», но все они несильно разнятся — плюс-минус 3-5 тысяч человек. А вот общее количество участников националистических отрядов Латвии было вдвое меньше, чем в Литве, в Эстонии же не достигало и 10 тысяч. Пока шла война, большую часть таких партизан составляли призывники, уклонявшиеся от службы в РККА. Социальные категории «лесных братьев» были разнообразны — крестьяне, бывшие студенты, кадровые военнослужащие и др.

Когда надежды на содействие нацистов в борьбе с советской властью у «лесных братьев» Прибалтики рухнули, возник другой ориентир — США и их союзники. Долгое время повстанческое движение в Литве, Латвии и Эстонии подпитывалось настроениями ожидания помощи с Запада.

К 1946 году с организованным бандподпольем в Латвии и Эстонии было покончено. В Литве ситуация начала меняться с весны 1949 года, после проведения массовой депортации населения трех прибалтийских республик. До середины 1950-х годов разрозненные отряды литовских повстанцев еще заявляли о себе. Но о массовости движения сопротивления советской власти в Прибалтике речи уже не шло.