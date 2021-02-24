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Россиян предупредили о наступлении малого ледникового периода 

Lenta.ru 1 час назад
Россиян предупредили о наступлении малого ледникового периода
Фото: Lenta.ru
Академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов предупредил россиян о наступлении малого ледникового периода вместо ожидаемого глобального потепления. Об этом ученый рассказал в интервью «Российской газете».
Матишов рассказал, что был на Северном полюсе четыре года назад.

«Стоишь там в конце августа — вокруг торосы, снег, белые медведи — и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления"»,

— вспомнил он.
По мнению академика, если бы сторонники теории о глобальном потеплении были правы, то лед в Арктике бы уже растаял.
Ученый напомнил, что климат цикличен. Он выразил мнение о том, что теплый период на Северном полюсе подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла. На это указывает разбалансировка климата на европейской части России: холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки.

«Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох»,

— резюмировал Матишов.
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Комментарии
Истории , Олег Покровский , РАН , "Российская газета"
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