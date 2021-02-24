Ученые разгадали «код да Винчи» 

Международная группа ученых во главе с профессором Политехнического университета в Милане Пьером Джорджио Ригетти разобралась в одной из загадок живописца Леонардо да Винчи. Результаты исследования опубликованы в издании Digital Archeology and Cultural Heritage.
По словам одного из участников проекта Глеба Зильберштейна, все изображения Мадонны с младенцем Леонардо да Винчи строятся по принципу радиального (кругового) расположения элементов, который европейское искусство переняло из арабской и персидской традиций.
Эксперт назвал это "печатью да Винчи". Художники школы живописца использовали ее как "трафарет". Поэтому, по мнению ученых, этот принцип можно считать "кодом да Винчи".
Ранее "Рамблер" рассказывал, как немцы опровергли главный миф о Красной армии.