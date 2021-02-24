Ученые разгадали «код да Винчи» 

Международная группа ученых во главе с профессором Политехнического университета в Милане Пьером Джорджио Ригетти разобралась в одной из загадок живописца Леонардо да Винчи . Результаты исследования опубликованы в издании Digital Archeology and Cultural Heritage.

По словам одного из участников проекта Глеба Зильберштейна, все изображения Мадонны с младенцем Леонардо да Винчи строятся по принципу радиального (кругового) расположения элементов, который европейское искусство переняло из арабской и персидской традиций.

Эксперт назвал это "печатью да Винчи". Художники школы живописца использовали ее как "трафарет". Поэтому, по мнению ученых, этот принцип можно считать "кодом да Винчи".