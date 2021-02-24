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В деле о гибели группы Дятлова появились данные об оружии 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
В деле о гибели группы Дятлова появились данные об оружии
Фото: Фонд памяти группы Дятлова
Участники похода по Северному Уралу 1959 года под руководством Игоря Дятлова могли иметь при себе оружие, о котором ранее в рамках уголовного дела о гибели группы не упоминалось. Подобные данные раскрыл начальник поисков Евгений Масленников в своих дневниковых записях, которые частично публикует «Комсомольская правда».
Как следует из записей, обнаруженных ранее поисковиком Владиславом Карелиным в его архиве, 26 января того года, незадолго до гибели группы, с ее руководителем беседовал некий «Слесарев с 70-го участка». Слесарев отмечал, что в ходе разговора с Дятловым в Вижае заметил у того ружье. При этом в материалах уголовного дела нет информации ни о ружье, ни о самой встрече Дятлова с Слесаревым.

«Либо оно пропало к моменту поисков, либо Слесарев перепутал Дятлова с кем-то еще», — отмечает издание.

Также газета обратила внимание на данные о погоде в день смерти участников группы Дятлова, которые приводил Масленников в своем дневнике. Согласно им, днем 1 февраля 1959-го в районе гибели дятловцев температура воздуха составляла примерно минус 8-10 градусов. К девяти часам вечера похолодало до минус 13, однако уже к 23:00 температура резко подскочила до минус 5 градусов, а затем всего за час снова опустилась до минус 15.
При этом, пишет «Комсомольская правда», в материалах следователей подобных метеорологических данных зафиксировано не было. Странным кажется и то, что информация Масленникова расходится с данными современных специалистов, которые в рамках прокурорской проверки 2019 года заявляли, что в районе гибели группы было гораздо холоднее — до минус 30 градусов.
Девять туристов группы Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы. В ходе расследования были отработаны различные версии: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, а также ссора между туристами.
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Истории , Игорь Дятлов , Комсомольская правда
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