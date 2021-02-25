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Самые изощренные преступления, которые совершили дети 

Диана Товсепова 17 минут назад
Мы привыкли считать детей безобидными "ангелами", однако, оказывается, детские шалости иногда могут перерасти в реальные преступлания.
Только представьте себе, что дети могут нарушать закон гораздо изощренней взрослых. Это доказывают и шестнадцатилетний подросток-похититель, разбогатевший на торговле произведениями искусства, и то, как полицеский спецназ следует приказам четырнадцатилетнего слепого мальчика. Смотрите видео, чтобы узнать, как изобретательно и удивительно дети совершают подобные преступления.
Ранее "Рамблер" рассказывал о самых опасных русских преступниках.
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