Чукотские воины: как воевали самые опасные противники русских 

Чукотка — далекий северный край, который сумел взрастить на своих просторах суровый и воинственный народ. Чукчи 150 лет вели войны в русскими казаками, первопроходцами и с солдатами, а советскую власть СССР смогло утвердить на Чукотке только в пятидесятых годах XX века — до этого времени по просторам тундры ходили «кулаки-оленеводы», которые жили сами по себе и никому не подчинялись. Чукчи вели войны с соседними народами и даже пересекали для этого Берингов пролив и воевали с эскимосами на Аляске.

Военная организация чукчей

Майор российской армии Дмитрий Иванович Павлуцкий, который железной рукой наводил порядок на Чукотке, описывал чукчей, как сильный, крепкий народ, воины которого были плечистыми, рослыми, свободолюбивыми, не терпели обмана и отличались мстительностью. Они не вступали в союзы с другими народами, кроме чукотских эскимосов.

Все чукчи делились на пять племен, которые в свою очередь делились на роды, происходящие от одного предка. В селении было от пяти до семи яранг и царил жесткий патриархат. Слово отца или самого сильного мужчины — старейшины умилыка было законом, а вопросы войны и мира решались на совете, где молодежь слова не имела.

Внешняя опасность заставляла народ сплотиться. Каждое селение выставляло по 15 — 20 воинов, предводителем назначался иногда самый сильный, а иногда — самый опытный человек.

Известны, как минимум, трое знаменитых чукотских полководца — это главный тойон Наихйе, тойон Кею и Хыпае.

Женщины принимали участие в войне только в исключительных обстоятельствах. Для передвижения чукчи использовали нарты, запряженные оленями или собаками, а так же лодки и парусные ладьи.

Историк Александр Константинович Нефедкин в работе «Военно дело чукчей» указывает, отряды чукчей могли быть и по 80 и по 100 человек. В 1653 году Нижнеколымское зимовье осадили 500 чукотских воинов. В 1702 году в бою против 130 русских жителей Анадыря выступили больше 3 000 чукчей.

Как выглядели чукотские воины

Доспехи чукчей были весьма похожи на доспехи японских самураев. Это были пластинчатые латы, которые делали из костяных пластин, для чего использовали клыки моржей и ребра оленей, которые скрепляли ремешками. В доспехах выделяли нагрудник, защиту спины, длинный подол, закрывающий воина до середины голени, наручи японской конструкции, ноговицы и пластинчатый шлем.

Особенностью лат было наличие окрылья — части доспехов, которая должна была защищать голову чукчи от стрел. Позже пластины стали изготавливать из железа и меди, поэтому российские власти запретили продавать чукчам железо.

Чукотский воин был вооружен тяжелым, мощным луком, который имел очень сложную конструкцию и изготавливался из лиственницы, елового креня, березы, оленьих жил и бересты.

Стрелы длиной от 60 до 85 см имели костяной либо металлический наконечник, а древки изготавливались из плавуна.

Тяжелое чукотское копье достигало в длину 2,5 метра. Его могла заменять пальма — большой нож длиной около 50 сантиметров, насаженный на двухметровое древко. Пальму использовали как копье, как топор или мачете.

Воин мог иметь при себе пращу, сделанную из нерпичьей кожи, два-три дополнительных ножа от 20 до 60 см в длину, тяжелую палицу и аркан.

Особым видом оружия был боло — его имели с собой даже дети, которые носили боло в виде украшения на голове. Боло представлял собой 10—12 веревочек длиной до 90 см из жил животных, на концах которых были закреплены шарики из моржовых клыков.

Что умели чукчи

В тундре ценились выносливость и сила, идеалом воина был силач-богатырь.

Мальчика с детства приучали переносить невзгоды, подолгу не спать, мало есть, обходиться минимумом воды и быстро бегать.

Неполноценных детей убивали сразу после рождения, считая, что ими овладевал злобный демон. Отец убивал ребенка и в тогда, когда умирала мать, а дитё не могло питаться самостоятельно.

Воина из ребенка начинали воспитывать с 5 лет, мальчик должен был овладеть арканом, снегоступами, быстро бегать, стрелять из лука, метать копье. Ребенок уходил тренироваться в тундру дважды в день — утром и вечером, особенности психики и возраста почти не учитывались. Особое внимание уделялось борьбе и игре в мяч.

В результате к 16 годам из ребенка вырастал выносливый, сильный человек, который мог обходиться без воды, еды и весь день бежать, преследуя оленей. Пущенная взрослым воином стрела насквозь пробивала человека, а запущенный из пращи камень взлетал на высоту от 50 до 100 метров.

Путешественник Карл фон Дитмар писал, что чукотские воины «стреляют отлично как из лука, так и из ружья».

Отправляясь в дальние (до 500 км) походы чукчи засылали к врагам лазутчиков, устраивали засады в узких ущельях, умело использовали особенности местности. Бой происходил молниеносно — чукчи врывались в селение, неся смерть и разрушение, и откатывались, унося добычу и уводя рабов.

Если существовала угроза нападения на стойбище, то чукчи укрепляли свои яранги, поливая их зимой водой, чтобы на шкурах образовался лед, и его было трудно пробить копьем. В стенах яранги прорубали бойницы и отстреливались от врага, надеясь, что страх перед духом-хранителем очага поможет им избежать вражеского вторжения в саму ярангу. Однако часто враги просто набрасывали на жерди яранги аркан и стаскивали ее с места.

В дороге чукчи могли быстро развернуть стан на возвышенности, делая защитные укрытия и стены из толстых моржовых шкур, в которых прорезали бойницы.

Вокруг стана расставляли острые колышки, которые ранили врагам ноги.

Среди единственных союзников чукч — азиатских эскимосов был распространен обычай быстро сооружать небольшие ледяные крепости, за стенами которых можно было укрыться от стрел и копий врагов.

Если добавить к портрету чукотского воина, что он совершенно не боялся умереть молодым, более того, стремился к этому, потому что умерший от старости по поверьям не достигал небесной страны, то немудрено, что даже русские не могли справиться чукчами на протяжение столетий.