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Главные причины, почему СССР — передовое государство 

Даня Виттиг 3 часа назад
Главные причины, почему СССР — передовое государство
Фото: Рамблер
Несмотря на недостатки коммунистической идеологии, люди продолжают вспоминать советское прошлое с любовью. "Рамблер" выяснил, почему многие россияне воспринимают СССР как передовое государство.

Наука и космос

В XX веке СССР был ведущей научной державой в мире. Страна занимала 6 место по количеству нобелевских лауреатов и содержала 25% всех научных работников на планете.
Советский Союз опережал страны Запада в космонавтике, ядерной энергетике, авиационной промышленности, добился значительных успехов в естественнонаучных и гуманитарных дисциплинах. Развал СССР привел к утрате большей части научного потенциала и массовой миграции ученых за границу.

Отсутствие национализма

Проблема с непринятием других национальностей — это проблема современной России. Коммунистическая идеология подразумевала интернационализм и дружбу наций. Все агрессивные настроения и высказывания жестко осуждались и подавлялись.

Право на труд и зарплату

Это то, о чем все вспомнили во время пандемии. В СССР государство гарантировало каждому человеку рабочее место, стабильную зарплату, бесплатное жилье, место в детском саду, санатории и пенсию.
Выпускники образовательных учреждений обязательно получали работу по профессии, без диплома найти хорошую работу было практически невозможно. В СССР не было безработицы, а если человек уклонялся от работы, то он подвергался уголовному преследованию.

Политическое влияние

Победа в войне, сочетание, перечисленных фактов, и хорошая пропаганда сделала Советский Союз сверхдержавой, которая имела влияние в мире. Отношения с западом при этом были нормализированы.
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