«Каспийский монстр»: на что был способен боевой экраноплан 

В детстве, раскрывая номер популярного советского журнала «Катера и яхты», автор этих строк всегда надолго задерживал внимание на материалах о причудливых аппаратах — наполовину самолётах, наполовину катерах. Они носили загадочное название «экранопланы». Никогда ему не удалось увидеть его наяву. Да и редко кому удавалось.

Ещё меньше в те времена было тех, кто знал, что экранопланы это не только причудливые средства передвижения над водной гладью, но и перспективное грозное оружие. СССР разработал секретную программу создания боевых экранопланов, несколько штук которых были способны за считанные минуты уничтожить эскадру атомных авианосцев противника.

Самый большой летательный аппарат

В середине 60-х гг. ЦРУ США было шокировано последними снимками со спутников-шпионов. В акватории Каспийского моря у берегов Советского Союза был замечен странный летательный аппарат, который своими размерами превосходил все мыслимые параметры. Вскоре стало известно и его кодовое название — КМ. Отечественные конструкторы зашифровали в нём слова «корабль-макет», но американцы интерпретировали их как «каспийский монстр».

КМ был детищем выдающего советского конструктора, создателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева . В 1962 году экспериментальный экраноплан начал разрабатываться в его КБ. В 1966 году КМ спустили на воду с завода «Красное Сормово» в Горьком. В полуразобранном виде, по ночам ради секретности, его транспортировали по Волге и Каспийскому морю в город Каспийск (Дагестанская АССР), где в том же году начались его испытания.

На тот момент КМ был самым большим и тяжёлым аппаратом, когда-либо поднимавшимся в воздух. Его длина составляла 92 метра, размах крыльев — 37,6 метра. С максимальной нагрузкой конструкция весила 544 тонны. По этому показателю его превзошёл только в самом конце 80-х гг. советский самолёт АН-225. КМ мог развивать над водной гладью расчётную скорость до 500 км/ч.

Идеально для рейдов «коммандос»

Экраноплан использует для полёта эффект, сходный с «воздушной подушкой», только последняя создаётся не двигателями, а уплотнением воздушного потока под крылом низко летящего аппарата. Такой полёт требует двух главных условий: предельно низкой высоты и очень ровной экранирующей поверхности субстрата (например, водной глади). Эти жёсткие ограничения являются как слабостью, так и силой летательных аппаратов этого типа.

Есть и гибрид такого аппарата с самолётом — экранолёт. Его суть в том, что он может двигаться в двух режимах — как самолётном, так и экранопланном. Для перехода в самолётный режим включается максимальная тяга двигателей. При экранопланном режиме аппарат летит со сниженным расходом топлива низко над экранирующей поверхностью.

После первых успешных испытаний «монстра» Советское правительство поручило КБ Алексеева создать десантный экранолёт, а позже — боевой ракетоносный экраноплан.

Экранолёт, получивший название «Орлёнок», начал испытываться в 1972 году, а в 1979-м был принят на вооружение ВМФ СССР. Это была единственная в мире серийная боевая машина такого типа. «Орлёнок» мог перебрасывать морской десант в количестве до 200 морских пехотинцев в полном вооружении или две бронированные гусеничные машины со скоростью до 400 км/ч на расстояние до 1500 км. Он идеально подходил бы для внезапных рейдов «коммандос». Всего было изготовлено пять таких машин, которые составили 11-ю отдельную авиагруппу непосредственного подчинения Главному штабу морской авиации.

Внезапный кошмар для любого флота

Тяжёлый экраноплан, несущий мощное ракетное вооружение, мог стать «мгновенной смертью» для военно-морского флота противника. Двигаясь над водой на высоте всего нескольких метров, экраноплан был бы незаметен для радаров. Обнаружить его можно было только визуально, но в этот момент было бы уже поздно что-либо предпринимать. Подобравшись на расстояние запуска ракеты, экраноплан мог нанести удар по кораблям противника и спокойно уйти назад. Это позволяла высокая скорость аппарата — до 500 км/ч, в десять раз выше, чем у любого ракетного катера, выполняющего те же боевые функции.

Закладка первого ракетоносного экраноплана «Лунь» состоялась в 1983 году в Горьком. В 1986 году начались его заводские испытания, а в 1989-м первый (и единственный) экземпляр был передан Каспийской флотилии ВМФ СССР. «Лунь» нёс шесть противокорабельных ракет класса «Москит» (дальность точного удара до 90 км) и обладал радиусом действия 2000 км.

Свёртывание программы

Первоначальным планом Министерства обороны СССР планировалось построить 120 «Орлят» и неизвестно сколько (зависело от результатов испытаний) «Луней». Но в 1984 году умер министр обороны маршал Дмитрий Устинов , покровительствовавший новым технологиям. А после прихода к власти Горбачёва программы окончательно свернули.

Ещё раньше при странных обстоятельствах умер сам главный конструктор Ростислав Алексеев. 14 января 1980 года он разбился при испытаниях опытного пассажирского экраноплана. Две операции его не спасли, и 9 февраля инженер скончался. Странно, что он был помещён в больницу только 17 января. То ли роковое промедление, то ли снова, как в случае с Сергеем Королёвым , врачебные ошибки и неудачные (а то и ненужные) операции?..

Есть ли будущее у экранопланов?

В настоящее время боевых экранопланов не осталось. Россия до последнего времени не проявляла интереса к их разработке. Однако ещё в 90-е годы США заинтересовались работами советских КБ в этом направлении и, пользуясь бедственным материальным положением отечественных ИТР и тогдашней «свободой», скупили многие разработки на корню (вместе со многими инженерами). Весьма вероятно, что у экранопланов есть будущее.

Противники экранопланов указывают на отсутствие у них преимуществ как перед самолётами, так и перед кораблями, и в то же время на наличие недостатков тех и других. В самом деле, их скорость передвижения и полезная нагрузка ниже, чем у военно-транспортных самолётов, а радиус действия меньше. Их можно использовать только в идеальных условиях, при почти полном отсутствии волнения, что на море бывает редко. Максимально допустимое волнение для «Орлёнка» составляло 3 балла. Экраноплану некуда уйти от внезапно разыгравшегося шторма. Этого недостатка лишены экранолёты, но они, поднявшись, становятся видимы на радарах. Да и экраноплан легко засечь со спутника.

Экранопланы весьма аварийны. Для КМ эффект экрана переставал действовать на высоте больше 14 метров. Лететь надо на предельно малой высоте. Легко представить, что происходит при столкновении с волной на скорости 400 км/ч. Такие аварии, впрочем, случались как с опытными, так и с уже серийными экранопланами много раз. Это заставило усомниться в их перспективах ещё до официального прекращения работ над ними в 80-е гг.