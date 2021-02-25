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Исследователь высказал новую версию гибели группы Дятлова 

Lenta.ru 1 час назад
Исследователь высказал новую версию гибели группы Дятлова
Фото: Lenta.ru
Участники группы Дятлова могли погибнуть из-за взрыва мощной фотоосветительной бомбы-вспышки, которую сбросили с американского самолета-разведчика. Такую новую версию высказал исследователь из Самары Андрей Шепелев, передает «Московский комсомолец».
По утверждению Шепелева, изучая рассекреченные документы разведслужб США, он нашел ранее неизвестные свидетельства причастности страны к гибели туристов. По его словам, в первой половине 1959 года над Северным Уралом летали самолеты-разведчики типа RB-47. Как полагала американская сторона, в регионе развертывались первые базы советских межконтинентальных баллистических ракет.
Шепелев считает, что американские разведчики сбросили фотоосветительную бомбу, которая могла нештатно взрываться вблизи или на поверхности земли, вызывая «сокрушительный поражающий эффект».
Ранее «Комсомольская правда» опубликовала воспоминания начальника поиска участников группы Дятлова Евгения Масленникова, который рассказал, что туристы могли иметь при себе оружие. Из записей следует, что с группой беседовал некий «Слесарев с 70-го участка». Он отмечал, что в ходе разговора с Дятловым в Вижае заметил у того ружье. При этом в материалах уголовного дела нет информации ни о ружье, ни о самой встрече Дятлова с Слесаревым.
Девять туристов группы Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы. В ходе расследования были отработаны различные версии: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, а также ссора между туристами.
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Комментарии
Истории , Андрей Шепелев , Игорь Дятлов , Московский комсомолец , Комсомольская правда
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