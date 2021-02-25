Исследователь высказал новую версию гибели группы Дятлова 

Участники группы Дятлова могли погибнуть из-за взрыва мощной фотоосветительной бомбы-вспышки, которую сбросили с американского самолета-разведчика. Такую новую версию высказал исследователь из Самары Андрей Шепелев , передает « Московский комсомолец ».

По утверждению Шепелева, изучая рассекреченные документы разведслужб США, он нашел ранее неизвестные свидетельства причастности страны к гибели туристов. По его словам, в первой половине 1959 года над Северным Уралом летали самолеты-разведчики типа RB-47. Как полагала американская сторона, в регионе развертывались первые базы советских межконтинентальных баллистических ракет.

Шепелев считает, что американские разведчики сбросили фотоосветительную бомбу, которая могла нештатно взрываться вблизи или на поверхности земли, вызывая «сокрушительный поражающий эффект».

Ранее « Комсомольская правда опубликовала воспоминания начальника поиска участников группы Дятлова Евгения Масленникова, который рассказал, что туристы могли иметь при себе оружие. Из записей следует, что с группой беседовал некий «Слесарев с 70-го участка». Он отмечал, что в ходе разговора с Дятловым в Вижае заметил у того ружье. При этом в материалах уголовного дела нет информации ни о ружье, ни о самой встрече Дятлова с Слесаревым.

Девять туристов группы Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы. В ходе расследования были отработаны различные версии: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, а также ссора между туристами.