Туристка расспросила знакомого турка о жизни в России 

Туристка выяснила у знакомого турка, который недавно переехал в Россию, что он думает про жителей Москвы. Его мнением девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

В первые месяцы жизни в столице турку казалось, что вокруг него только умные и образованные люди. Однако позже мужчина заметил, что большинство людей лишь хотели показать себя в выгодном свете.

Он также отметил низкий уровень сервиса в московских ресторанах и кафе, а именно враждебность обслуживающего персонала.

Вдобавок знакомый обратил внимание, что в России женщины даже после замужества стараются выглядеть ухоженно и опрятно, чего не скажешь о мужчинах. В его же родной стране все в точности наоборот.

Еще турок признался, что так и не смог привыкнуть к русским холодам. Однако в России его порадовало разнообразие сортов чая, так как в его стране пьют только два варианта — слабый и крепкий.