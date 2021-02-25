Ещё
Далее:
Читайте также:

Туристка расспросила знакомого турка о жизни в России 

Мария Грибова 3 часа назад
Туристка расспросила знакомого турка о жизни в России
Фото: РИА Новости
Туристка выяснила у знакомого турка, который недавно переехал в Россию, что он думает про жителей Москвы. Его мнением девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первые месяцы жизни в столице турку казалось, что вокруг него только умные и образованные люди. Однако позже мужчина заметил, что большинство людей лишь хотели показать себя в выгодном свете.
Он также отметил низкий уровень сервиса в московских ресторанах и кафе, а именно враждебность обслуживающего персонала.
Вдобавок знакомый обратил внимание, что в России женщины даже после замужества стараются выглядеть ухоженно и опрятно, чего не скажешь о мужчинах. В его же родной стране все в точности наоборот.
Еще турок признался, что так и не смог привыкнуть к русским холодам. Однако в России его порадовало разнообразие сортов чая, так как в его стране пьют только два варианта — слабый и крепкий.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Болгарии определили сроки и страны для старта летнего сезона.
Видео дня. Как раньше выглядели привычные для нас вещи
Комментарии 1
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
11:53
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
Истории
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
00:31
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
Истории
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
00:21
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
Места
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
16:01
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
Истории
Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
00:15
Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
Истории
Как раньше выглядели привычные для нас вещи
11:37
Как раньше выглядели привычные для нас вещи
Вещи
Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу
00:45
Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу
Безумный мир
Самые странные традиции со всего мира
08:02
Самые странные традиции со всего мира
Безумный мир
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
00:18
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
Места
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение