Какова цена победы для СССР в Советско-финской войне 

Советский поэт Александр Твардовский назвал эту войну «незнаменитой». Когда говорят про военные конфликты 30-х годов, в которых участвовал СССР, Финскую войну вспоминают в последнюю очередь, даже после гражданской войны в Испании и освобождения Западной Украины и Белоруссии.

Кровавая репетиция

В исторической и военной литературе можно встретить определение Финской войны как репетиции перед Великой Отечественной. Можно даже назвать её генеральным прогоном — так в театральном мире обозначается предпремьерный показ спектакля целиком, в костюмах, декорациях со светом и музыкой для немногочисленных зрителей знатоков.

У Финской войны тоже были зрители: вся Европа следила за противостоянием могучего СССР и маленькой Финляндии. А добровольцы из некоторых скандинавских стран даже поучаствовали в «представлении».

Распространено мнение, что Финскую войну Советский Союз проиграл ведь РККА не прошла победным маршем по улицам Хельсинки. Однако, это не так, ведь изначально такой цели и не ставилось. Задача была — отодвинуть границу от Ленинграда, что и было достигнуто. Кроме того, историки считают, что бескровное присоединение стран Прибалтики и Северной Бессарабии к СССР можно записать на счёт РККА благодаря эффективным действиям в Финской войне. С СССР просто решили не связываться, чтобы не попасть под тяжёлый удар советского кулака.

Ещё одним немаловажным фактом, который почему-то любят забывать, является то, что РККА взломала хорошо укрепленную линию Маннергейма — беспрецедентный случай (напомним, что, напав на Францию, основные силы вермахта просто обошли с фланга линию Мажино, через территорию Бельгии).

По итогам боёв внесли изменения в организационную структуру, взаимодействие родов войск, тактику и даже обмундирование РККА. Опробовали в бою новые танки КВ-1 и экспериментальные СМК и Т-100.

Но всё это досталось большой кровью, в прямом смысле слова.

Потери и утраты

У историков до сих пор нет единого мнения относительно потерь как советской, так и финской сторон. В 1949—1951 годах Главное управление кадров МО СССР и Главный штаб Сухопутных войск составили поимённые списки, по которым РККА потеряла в Финляндии 127 тыс. военнослужащих. Финны потеряли, по минимальной оценке, 27 тысяч военнослужащих. На сессии Верховного Совета СССР в марте 1948 года озвучили цифру в 49 тыс. погибших и 159 тыс. раненых, больных и обмороженных в РККА.

За участие Зимней войне, как её ещё принято называть, звания Героя Советского Союза удостоены 412 военнослужащим, орденами и медалями наградили свыше 50 тыс.

Точные цифра расходов СССР на Финскую войну установить не удалось, но можно понять по косвенным данным. Так, удельный вес военных расходов в ВВП Советского Союза неуклонно увеличивался. В 1937 году 7,2%, на следующий год уже 9%, в 1938 11,9%, в 1940 15,4%. Многие данные до сих пор секретны или спорны. Например, The New York Times, описывая результаты Финской войны, говорит о 416 сбитых советских самолётах, что обошлось в $152 млн данные о танках разнятся, от 1500 до 2000 штук. Зарубежные источники пишут о потерянных РККА 67 тяжёлых танках Т-35, но столько их не было в тот момент во всех танковых соединениях СССР. Согласно финским рапортам, СССР потерял 1 500 танков и 700 самолетов. Баир Иринчеев , директор Военного музея Карельского перешейка, оспаривает эти цифры, считая их завышенными минимум в 2-3 раза.

Александр Правдин в книге «Финский гамбит или роль советско-финской войны в мировой революции», изданной в 2008 году, указывает, что «фактически никто точно не знает, какие потери в живой силе, и в технике в действительности понесли финская и советская стороны».